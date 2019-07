Lauchringen – Für Evelyn Preiser, Geschäftsführerin des Fachfrauen Stoffladens und ihre drei Mitarbeiterinnen ist Nähen das schönste Hobby der Welt – und das teilen sie gerne mit ihren Kunden. 2016 übernimmt Evelyn Preiser den Factory-Outlet-Shop der Laufenmühle in Lauchringen. Seit dieser Zeit hat sie das Warenangebot kontinuierlich vergrößert. Auch nach der Schließung der Laufenmühle ist das Geschäft weiterhin in der Kadelburger Straße 11. „Vielleicht werden wir in der Zukunft eine räumliche Veränderung haben, aber das Geschäft Fachfrauen Stoffladen wird weiter bestehen“, so Evelyn Preiser.

Auf etwa 300 Quadratmetern finden die Kunden eine große Auswahl an Stoffen aus den Bereichen aktuelle Saison-Modestoffe, Patchwork-, Deko-, Polster-, Kinder-, Baumwollstoffe sowie Jerseys, Sweatstoffe und Fasnachtsstoffe. Außerdem bietet das Geschäft ein umfangreiches Sortiment an Kurzwaren wie Knöpfe, Bänder, Reißverschlüsse, Nähzubehör, Schnittmuster sowie auch jede Menge Wolle wie Sockenwolle, Babywolle und Merinowolle in grosser Auswahl.

Das ganze Team, welches sich aus Evelyn Preiser, Monika Inklekofer, Giuseppa Lo Voi Hilpert und Eveline Schiller zusammensetzt, ist nähbegeistert und sie helfen gerne bei jedem Nähproblem, das die Kunden haben. „Wir beraten gerne und geben auch gerne unsere Tricks und Tipps an die Kunden weiter, auch wenn wir dabei nichts verkaufen“, so Evelyn Preiser. Wenn man das Geschäft betritt wandern die Augen über die gut sortierten Regale und man weiß nicht, welcher Stoffbahn man sich zuerst zuwenden möchte. Inspiration bekommt man durch die selbstgenähten Kreationen, die fast wöchentlich durch neue Modellen ausgetauscht werden. Die ausgestellten Bekleidungsmodelle werden ergänzt durch Taschen und Dekoideen. Bei der großen Auswahl fällt es oft schwer sich zu entscheiden, da ist dann professioneller Rat gefragt. „Oft überlassen uns die Kunden die Entscheidung, was für sie das Richtige ist und sind über das Endprodukt und die Resonanz ihres Umfeldes begeistert.“

Nähwerkstatt

Die Nähwerkstatt Fadenlauf wurde im April 2011 gegründet, Katja Bercher (39), staatlich geprüfte Modedesignerin, bietet Nähkurse in Gruppen und Einzelunterricht, Kindernähkurse in den Schulferien, Overlockkurse, Nähwochenenden, Beratung und Verkauf von Nähmaschinen-Kurse in Zusammenarbeit mit Faz und Fez. Seit 2018/2019 gibt es den Nähkurs „zusammen nähen“, ein Projekt zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Begegnung mit Einheimischen, organisiert vom diakonischen Werk. Im März 2019 fand das erste Schwarz.Wald.Nähen – Kreativwellness im Südschwarzwald mit Teilnehmern aus ganz Deutschland und der Schweiz statt und es soll im Herbst wiederholt werden (www.katjuschka.de/näh-event). Katja Bercher ist seit 2017 Video-Trainerin bei Maker und bietet seit 2017 auch ebooks und Onlinekurse unter dem Label Katjuschka (www.katjuschka.de)