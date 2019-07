von Peter Rosa

Stephanie Lovisi ist neue Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen. In der Hauptversammlung am Montagabend wurde sie einstimmig gewählt. Die Gründerin und bisherige Vorsitzende Dorothea Schreiner hatte sich nach 22 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt.

„Es waren wundervolle Jahre und ich möchte sie nicht missen“, sagte Schreiner nach der Wahl. Sie übergebe den Vorsitz mit Wehmut aber frohen Herzens, da nun frischer Wind in ihren Verein kommt. Dorothea Schreiner lobte ihr Vorstandsteam als tatkräftige Gemeinschaft, die Vieles in der wachsenden Gemeinde Lauchringen leiste.

Dorothea Schreiner. | Bild: Peter Rosa

Gleichzeitig mahnte sie die Mitglieder, dass es nicht reiche, wenn immer nur der Vorstand arbeite. Nun wolle sie sich Zeit für sich und ihre Familie nehmen und dem neuen Vorstand Freiraum geben. Dieser würdigte ihre langjährige Arbeit im Verein mit dem Ehrenvorsitz. Die Anwesenden dankten ihrer scheidenden Anführerin mit stehendem Applaus.

„Ich habe die Zusammenarbeit mit dir über allen Maßen geschätzt“, sagte anschließend Bürgermeister Thomas Schäuble. Er bezeichnete Schreiner als einen Friedensengel für den Verein, der stets alle Wogen glätten konnte und „seine Familie“ auch in schwierigen Zeiten, wie der Erweiterung des Ried-Areals, zusammenhalten konnte. Er dankte ihr für ihre vielen Ideen, durch die der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen die Gemeinde und ihre Wahrnehmung geprägt hat.

Dorothea Schreiner (Mitte, mit Helm) hat den Vorsitz des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises an Stephanie Lovisi (Zweite von links) übergeben. Die Mitglieder würdigten Schreiner mit dem Ehrenvorsitz des Vereins. (Wieder-)gewählt wurden (von links): Schriftführer Sebastian von Schnurbein, Kassenprüfer Jochen Brockmann (nicht im Bild) sowie die Beisitzer Rolf Bercher, Zacharias Wiedner (neu), Kata Binner, Lidija Tomic, Claudio Spitznagel, Michael Höhl (neu), Yvonne Güntert-Schreiner (neu) und Jan Gerster. | Bild: Peter Rosa

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, versprach die neue Vorsitzende Stephanie Lovisi. Die Fußstapfen seien groß, aber sie freue sich auf die anstehenden Aufgaben. Symbolisch übergab ihr Dorothea Schreiner das Zepter in Form eines Stapels an Aktenordnern. In der Hauptversammlung einstimmig wiedergewählt wurden Schriftführer Sebastian von Schnurbein, Kassenprüfer Jochen Brockmann sowie die Beisitzer Rolf Bercher, Kata Binner, Jan Gerster, Claudio Spitznagel und Lidija Tomic. Neugewählt wurden die Beisitzer Yvonne Güntert-Schreiner, Michael Höhl und Zacharias Wiedner.

Ebenfalls Thema der Hauptversammlung waren die organisierten Veranstaltungen, im Besonderen die Triathlon-Nacht und die Nacht der Kulturen. Der Vorstand und der Bürgermeister lobten den Zusammenhalt mit der Bevölkerung, der sich unter anderem in der Zurverfügungstellung von Steckdosen für die Weihnachtsbeleuchtung äußerte. Lobende Worte gab es auch an die Mitarbeiter des Bauhofs, die bei allen Aktionen tatkräftig zur Stelle sind.

Zur Person Dorothea Schreiner ist 68 Jahre alt und stammt aus Lauchringen. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. 1997 gründete sie den Lauchringer Handels- und Gewerbekreis mit und war seither seine Vorsitzende. Zeitgleich mit dem Rückzug aus der Vorstandschaft hat Schreiner auch ihre Buchhandlung an Tochter Yvonne Güntert-Schreiner übergeben.