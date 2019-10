Lauchringen vor 1 Stunde

Stefan Roth fing mit 15 beim Lauftreff Lauchringen an, heute startet er bei Marathonläufen in Boston und Chicago

Der gebürtige Waldshut-Tiengener hat schon an drei der sechs großen Marathonläufen der Welt teilgenommen. Auch die fehlenden drei in London, Tokio und Boston will er noch absolvieren. Der Mittdreißiger hat sich das Laufen selbst beigebracht, seine ersten Erfahrungen sammelte er beim Lauftreff Lauchringen.