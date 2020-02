von Stefan Kurczynski

In seinem Tätigkeitsbericht berichtete das Vorstandsmitglied Theo Keller unter anderem von den Renovierungsarbeiten am Siedlerheim, in dem die meisten Feste abgehalten werden, sowie Grillfeste und Jass-Abende stattfinden. „Es ist zwar grundsolide gebaut und stabil, jedoch ist es schon ein wenig in die Jahre gekommen, so dass es mal einer Renovierung bedurfte. Und das haben wir im vergangenen Jahr mit Hilfe des gesamten Vorstands und den Bereitstellungen, zum Beispiel von Farben und dem Knowhow des Malers Brockmann, absolviert.“ Die Wahlen führte Sven Dorn, Gemeinderat der Gemeinde Unterlauchringen, durch. Anders, als in anderen Vereinen, gibt es bei der Siedlergemeinschaft keinen zweiten oder dritten Vorsitzenden. Hier teilen sich drei Personen die Spitzenposition. Und eben diese drei standen zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt: Martina Scheiwein, Frank Hönig und Theo Keller, der außerdem noch Gerätewart ist.

Die Ggeehrten bei der Siedlergemeinschaft Unterlauchringen (von links): Vorsitzender Frank Hönig, Irene Moser (40 Jahre), Annelies Granacher (40 Jahre), Franz Kimmel (25 Jahre), Helga Eichler (40 Jahre), Karl-Heinz Lakomek (25 Jahre), Karlheinz Ebner (40 Jahre), Martina Scheiwein und Theo Keller Vorsitzende). | Bild: Stefan Kurczynski

Auch der Kassierer Raimond Arnold wurde in Abwesenheit wiedergewählt. Seine Zustimmung, das Amt weiter zu führen, lag schriftlich vor. In ihren Ämtern als Beisitzer wurden außerdem Monika Adeler, Hans-Peter Hess und Roland Maier bestätigt. Neu ins Amt des Beisitzers gewählt wurden Andreas Scheiwein und in Abwesenheit Andreas Friede. Er hatte zuvor schriftlich seine Zustimmung gegeben. Einzig Semra Kapurikan wurde als Beisitzerin verabschiedet. Zum Höhepunkt der Versammlung gehörten dann die Ehrungen langjähriger Mitglieder. „Liebe Mitglieder, eigentlich wären es heute Abend 17 Ehrungen gewesen, unter anderem haben wir ein Mitglied mit 60 Jahren Zugehörigkeit, aber leider sind die meisten verhindert. Aber sechs Ehrungen können wir heute durchführen,“ so freute sich der Vorsitzende Frank Hönig.

Seit Jahrzehnten bei der Siedlergemeisnchaft

Auf stolze 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Siedlergemeinschaft können Annelies Granacher, Irene Moser, Helga Eichler und Karlheinz Ebner zurückblicken. Für 25 Jahre wurden Karl-Heinz Lakomek und Franz Kimmel geehrt. Alle Geehrten erhielten ein Präsent der Siedlergemeinschaft sowie eine Ehrennadel und eine Urkunde vom Vorstand des Landesverbandes des Verbands Wohneigentums Baden-Württemberg. Gastredner Roland Hotz überbrachte noch die Grüße des Kreisverbandes und informierte die Mitglieder über die vielen Neuerungen bei den Versicherungen für ihr Wohneigentum.