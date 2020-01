Eine Mitstreiterin im Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der katholischen Kirche haben die drei Initiatorinnen des Lauchringer Kirchenstreiks Gertrud Bernauer-Eckert, Ulrika Schirmaier und Karin Höhl im schweizerischen Frick getroffen.

Dort hielt die katholische Theologin und Buchautorin Jacqueline Straub auf Einladung des Aargauer Landfrauenverbands einen Vortrag zum Thema „Mutausbruch“. Die 30-Jährige, die gebürtig aus Sigmaringen stammt und in Pfullendorf aufwuchs, studierte katholische Theologie in Freiburg, Fribourg und Luzern.

Seit einigen Jahren kämpft sie darum, als katholische Priesterin zu arbeiten. Mit ihrem Anliegen war Jacqueline Straub bereits Gast in zahlreichen Fernseh-Talkshows. 2018 wurde sie von der BBC unter die 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen aus aller Welt gewählt.

„Der Vortrag war sehr inspirierend, verständlich und authentisch und hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nicht aufzugeben, sondern für unsere Forderung nach Veränderungen in der katholischen Kirche zu kämpfen und zu brennen“, sagt Ulrika Schirmaier über das Treffen mit Straub.

Das nächste Gebet für Gleichberechtigung der Initiatorinnen des Lauchringer Kirchenstreiks und Gründerinnen der Aktionsgruppe „Kirche-Frauen-Zukunft“ findet am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Unterlauchringen statt.