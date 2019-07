von Karl Selbach

Mit der Einweihung einer Primar- und Sekundarschule in Pamplona-Alta bei Lima in Peru durfte die Perupartnerschaft der Seelsorgeeinheit St. Verena am 8. Juni vor Ort in Peru einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaftsarbeit abschließen. Eine Gruppe von 13 Personen aus Tiengen, Lauchringen und Umgebung, angeführt durch den früheren Vorsitzenden Karl Selbach, war zu diesem Ereignis angereist.

Die Schule wurde auf dem Gelände des bereits 2015 eingeweihten Ausbildungszentrums für textile Arbeiten „Instituto“ eingerichtet und aufgrund der dringenden Notwendigkeit einer zunächst geplanten Erweiterung des Institutos um einen weiteren Ausbildungszweig vorgezogen.

Der Neubau bietet mit seinen zehn Klassenzimmern den dringend erforderlichen Platz für bis zu 160 Kinder und wurde bereits Anfang März zum Beginn eines neuen Schuljahres in Betrieb genommen.

Gedenktafel erinnert an Unterstützer

Die Bevölkerung in diesem ärmlichen Gebiet, Padre Ignacio als Leiter der Pfarrgemeinde vor Ort und der zuständige Bischof Carlos Carcia Camader dankten im Rahmen einer Einweihungsfeier der Partnerschaftsgruppe für die enorme Unterstützung, ohne der dieses Projekt nicht hätte umgesetzt werden können.

Eine entsprechende Gedenktafel an dem neu entstandenen Gebäude soll diesen Dank unterstreichen. Gerne gibt die Partnerschaftsgruppe St. Verena diesen Dank an die Bevölkerung von Waldshut-Tiengen-Lauchringen und Umgebung weiter.

In zwei Gruppen quer durch Peru

Nach zwei Tagen der Begegnung in und mit der Partnergemeinde San Martin de Porres schloss sich für die Reisegruppe wieder eine Rundreise an, wobei die Teilnehmer dieses Mal zwischen einer Nordtour und der klassischen Südtour wählen konnten. So trennte sich die Gruppe für zehn Tage. Während die eine Gruppe mit Arequipa, dem Colca-Tal, dem Titicacasee, Cusco und Machu Picchu die klassischen Ziele Perus besichtigten, durfte die zweite Gruppe den Norden Perus und das Amazonasgebiet im Regenwald bei Iquitos kennenlernen.

Nach einer anschließend dann wieder gemeinsamen Besichtigung der Hauptstadt Lima und einer weiteren Zusammenkunft mit den Freunden aus der Partnergemeinde, ist die Gruppe mittlerweile wieder gut in der Heimat gelandet, voll von bewegenden und neuen Eindrücken aus einer anderen, faszinierenden Welt.