vor 10 Stunden Jonathan Boese Lauchringen Schulwettbewerb: Schule am Hochrhein möchte ihren Innenhof neugestalten (W08)

Startnummer W08: Die Schule am Hochrhein Lauchringen gestaltet den Innenhof der Schule neu. Auch die Schüler packen dafür in der Bau-AG mit an. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.