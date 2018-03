Lauchringen Schulwettbewerb: Die Grundschule Oberlauchringen plant ein Zirkus-Projekt

Startnummer W18: Die Grundschule Oberlauchringen plant ein Zirkus-Projekt. Krönender Abschluss soll das Schulfest werden. Mit dieser Idee bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Oberlauchringen – "Manege frei", ruft die kleine Zirkusdirektorin. Akrobaten, Zauberer, Pantomimen, gar die Tiere und Clowns gehen auf Position – Fototermin für das Plakat zur großen Zirkusaufführung. Detailvoll verkleidet sind sie alle, vorfreudig anscheinend auch. Sie alle, das sind Schüler der Grundschule Oberlauchringen. Ihr Schulleiter Dietmund Schwarz hat in diesem Schuljahr ein ganz besonderes Projekt für sie. "Geplant ist, dass wir unsere Projektwoche und das Schulfest im Sommer verbinden und unter das Motto Zirkus stellen", erklärt er. Das Schulfest soll zu einer großen Zirkusaufführung in einem richtigen Zirkuszelt werden, die Projektwoche soll dafür als Vorbereitung dienen.

In Zusammenarbeit mit dem wandernden Projektzirkus ZappZarap soll zunächst im Rahmen eines Pädagogischen Tages eine Einführung und Fortbildung der Erwachsenen, also der Lehrer sowie interessierten Eltern, stattfinden. In der Projektwoche sollen die Kinder dann "in verschiedenen Projektgruppen unter fachkundiger Führung von entsprechend ausgebildeten Zirkuspädagogen Beiträge von Seil- bis Bauchtanz, von Zauberei bis Clownerie, für eine Zirkusaufführung in einem richtigen Zirkuszelt" vorbereiten, schreibt Dietmund Schwarz im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Zum Schulfest beziehungsweise der großen Aufführung werde eine Bewirtung durch die Eltern organisiert, sagt er. Für das bunte Programm habe man schon einige Ideen: "Wir wollen eine bunte Mischung der Angebote erreichen. Die Idee einer Bauchtanzgruppe steht im Raum, auch die Idee einer kleinen Ponyshow. Live-Musik durch unser Schul-Orchester ist auch geplant. Was sich umsetzten lässt, auch finanziell, wird sich zeigen", erklärt Schwarz.

Der Pädagogische Tag verspreche laut Dietmund Schwarz eine Nachhaltigkeit in vielfacher Form. "Die Schulgemeinschaft wird erfahrungsgemäß bei solch einem Projekt enorm gestärkt, denn nur gemeinsam können wir das große Ziel erreichen und jeder muss dabei im Rahmen seiner Möglichkeiten mithelfen. Dies wird in der Folge sich auch nachhaltig positiv auf das Schulklima und den Unterricht auswirken. Und viele Kinder werden nochmals ganz neue Begabungen und Möglichkeiten an sich entdecken. Im weiteren Verlauf ergibt sich daraus womöglich auch eine weiteragierende Zirkus-AG", schreibt er in den Bewerbungsunterlagen.

Die Grundschule

In diesem Schuljahr wird die Oberlauchringen Grundschule von 110 Kindern besucht. Das Motto und Leitbild der GrundSchuleOberLauchringen (GSOL) lautet „Ganzheitliches Soziales Offenes Lernen“. Bereits die Fasnacht stand unter dem Motto Zirkus, das somit die Schülerinnen und Schüler das ganze Schuljahr hinweg begleitet.

Weitere Informationen im Internet: