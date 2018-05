Schüler der Schule am Hochrhein in Lauchringen können bald in einem neuen Umfeld experimentieren

Die Schule am Hochrhein in Lauchringen erhält einen neuen Naturwissenschaftsraum. Die Gemeinde Lauchringen investiert dafür rund 180 000 Euro. Weitere Baumaßnahmen an der Schule sind in Planung.

Die Schule am Hochrhein, eine Grund- und Werkrealschule, hat am Standort Lauchringen einen neuen Naturwissenschaftsraum: Die Gemeinde Lauchringen hat mit einem Kostenaufwand von rund 180 000 Euro den alten Raum vollständig umgebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Sobald die bestellten Lernmittel da sind und die Lehrer in die Technik eingewiesen sind, werden in dem neuen Fachraum Schüler der Klassen fünf bis zehn in den Fächern Chemie, Physik und Biologie experimentieren.

Schulleiterin Ulrike Stoll geht davon aus, dass dies in der übernächsten Woche der Fall sein wird. „Der Raum ist notwendig, um unseren Schülern eine adäquate Ausbildung anzubieten, die bis zum mittleren Bildungsabschluss führt“, erklärt die Schulleiterin. Mit dem neuen Raum wird gesetzlichen Vorgaben entsprochen und Inhalte des Bildungsplans werden umgesetzt. Dort wird nach Aussage von Ulrike Stoll gefordert, dass Schüler handlungsorientiert lernen, also im Unterricht selber aktiv werden.

Für die Schulleiterin Ulrike Stoll und Bürgermeister Thomas Schäuble ist der neue Raum ein weiteres Aushängeschild der Schule am Hochrhein am Standort Lauchringen, denn für eine Werkrealschule sei ein so moderner Fachraum nicht selbstverständlich.

Im September 2017 hatte der Gemeinderat den Umbau des alten Raums beschlossen. „Es war klar, dass wir das machen, in Jugendliche und Bildung zu investieren, ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Bürgermeister Schäuble. Weitere bauliche Maßnahmen sind geplant. Nach Aussage des Bürgermeisters hat die Gemeinde Lauchringen kürzlich einen Antrag auf Mittel aus einem Sonderförderungsprogramm des Bundes gestellt. Für rund 1,2 Millionen Euro soll das gesamte Schulgebäude in Lauchringen grundsaniert werden.

Der neue Raum