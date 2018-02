Lauchringen Schöpfergeist aus Lauchringen: Jens Walter und Andreas Hadrysiewicz erfinden ein besonderes Tischset zum Ausmalen

Zur Beschäftigung von Kindern beim Restaurantbesuch haben Jens Walter und Andreas Hadrysiewicz aus Lauchringen ein spezielles Tischset mit lustigem Motiv entwickeln lassen, das mit abwaschbaren Stiften ausgemalt werden kann.

Welche Eltern kennen die Situation nicht? Da gönnt man sich ein leckeres Essen im Restaurant und möchte noch die entspannte Atmosphäre genießen. Aber kaum sind die Kinder mit dem Essen fertig, plagt sie die Langeweile und die Gemütlichkeit ist dahin. Genau diese Situation haben Jens Walter und Andreas Hadrysiewicz schon oft beobachtet, schließlich kamen die beiden Studienkollegen auf die Idee, etwas zu erfinden, was in solchen Situationen Abhilfe schaffen kann.

„Wir tüftelten über ein Jahr an unserer Idee und jetzt haben wir unser Produkt, die Roxxis Malkiste auf den Markt gebracht“, erzählen die Erfinder aus Lauchringen, die eigentlich im Controlling, Walter in der Uhrenindustrie und Hadrysiewicz in der Automobilbranche, arbeiten. Als Studenten für Betriebswirtschaft haben sich die Beiden an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen kennengelernt. „Wir waren öfter zusammen abends unterwegs und da fiel uns beim Essen im Restaurant auf, dass eine sinnvolle Beschäftigung für Kinder fehlt“, erzählt Walter und beginnt, eine Tischunterlage bunt auszumalen, die mit schwarzen Linien bedruckt ist.

Diese Tischunterlage besteht aber nicht aus Papier oder Stoff, sondern aus Silikon und ist damit für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, die Linien entpuppen sich als fantasievolles Bild, welches nach Belieben farbig ausgemalt werden kann. Damit das Tischset aber auch immer wieder neu benutzt werden kann, haben die beiden Tüftler spezielle Farben entwickeln lassen.

Hadrysiewicz zeigt das Stiftepäckchen mit einer reichen Farbauswahl an Fasermalsiften. „Dies sind aber keine gewöhnlichen Filzstifte, wir haben bei der Entwicklung besonders darauf geachtet, dass die Farben absolut ungiftig, also lebensmittelecht und abwaschbar sind sowie auch keine Flecken in Kleidungsstücken hinterlassen“, erklärt der junge Erfinder. Mit „Roxxis Malkiste von Hawa Roxx“, so nennt sich die Erfindung und die Firma der beiden Jungunternehmer, können sich Kinder im Restaurant kreativ beschäftigen. Mit einem feuchten Lappen lassen sich die Farben wieder abwischen, mit dem angefeuchteten Finger sind auch kleinere Stellen sofort korrigierbar.

Außerdem kann die Tischunterlage in die Spülmaschine wandern und ist anschließend wieder einsatzbereit. „Wir möchten mit unserer Erfindung die Gastronomiebesitzer sowie auch Erwachsene ansprechen, die mit Kinderbetreuung in Verbindung stehen, egal ob im Restaurant, Café oder zu Hause, unsere Roxxis-Malkiste ist ein idealer Begleiter für die unkomplizierte Beschäftigung von kleinen Kindern fernab von Tablett oder Smartphone, sondern verbunden mit kognitiver Kreativität“, bestätigt Walter.

Die Erfinder haben zwar keine Erfahrungen als Eltern, erinnern sich jedoch an ihre eigene Kindheit und verknüpfen dies mit ihren Beobachtungen. „Wir haben uns das Roxxi, ein kleines Krokodil ausgedacht, das auf all den Tischset-Motiven wiederzufinden ist, es erzählt somit eine kleine Bildergeschichte und reist durch den Zoo oder besucht einen Bauernhof“, berichten die Gründer.

Weitere Motive sind beim Designer in Arbeit und auch für die Beschäftigung von Erwachsenen wollen sie sich etwas ausdenken. Außerdem möchten die Firmengründer einen guten Zweck mit ihrer Erfindung unterstützen: Von jeder verkauften Roxxis-Malkiste soll ein kleiner Betrag für ein karitatives Kinderprojekt gesammelt werden, was nach einem Jahr dafür gespendet wird.

Die Malkiste

Das Produkt ist geschützt und heißt Roxxis Malkiste, der Produzent ist HawaRoxx UG. In der Basispackung sind alle Grundfarben enthalten, es gibt eine Ergänzungspackung mit weiteren sechs Farben zusätzlich. Derzeit stehen zwei Bildmotive zu Auswahl. Das Produkt ist seit Anfang Februar auf dem Markt und ist derzeit exklusiv in Tiengen und Lauchringen im Spielwarenhandel erhältlich.