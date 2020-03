„Die grandiose Party in Lauchringen nimmt uns keiner mehr. Der deutsche Rekord bleibt. Glückwunsch nach Frankreich zum neuen Weltrekord.“ Mit diesen Worten kommentiert Michael Bernatek von „Dä Traditonsverein“ auf seiner Facebook-Seite die Nachricht, dass die französische Gemeinde Landerneau am Wochenende den bisherigen Lauchringer Schlumpfweltrekord überboten hat.

Rund 3500 Schlümpfe oder Schtroumpfs, wie die blauweißen Kobolde im Nachbarland genannt werden, kamen am Samstag, 7. März, in der in der Nähe von Brest gelegenen 16.000-Einwohner-Gemeinde zusammen, wie französische Medien berichten.

Lauchringen Alle Bilder vom Schlumpf-Weltrekord in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Damit ist der Weltrekord, den die Lauchringer Organisatoren von „Dä Traditonsverein“ am 16. Februar 2019 auf dem Lauchringer Schwimmbadparkplatz aufgestellt hatten, geknackt. Damals verwandelten 2762 Menschen die Wutachtal-Gemeinde in ein riesiges Schlumpfhausen.

Bild: Partyamigo

Dieser neue Rekord wurde vom Deutschen Rekordinstitut noch am gleichen Tag als Weltrekord anerkannt. Die Bestätigung des Guinness-Institutes traf nach umfangreicher zusätzlicher Bewerbung schließlich Ende Mai bei den Organisatoren ein.

Der Weltrekord Der erste Rekord für das weltweit größte Schlumpftreffen fand 2009 mit 2510 Schlümpfen in einer Diskothek in Swansea/Wales statt. Beim ersten Versuch in Deutschland schafften die Organisatoren 2016 in Tiengen 2149 Schlümpfe. Beim zweiten Versuch kamen im Februar 2019 in Lauchringen auf dem Schwimmbadparkplatz 2762 verkleidete Schlümpfe zusammen. Am 7. März 2020 wurde der Rekord in der französischen Gemeinde Landerneau übertroffen.

Dass die Lauchringer den Titel nun an Frankreich verloren haben, kam für Michael Bernatek überraschend, wie er auf Facebook schreibt. „Aber mal gewinnt man und mal verliert man“, fügt er hinzu.

„Die Erinnerung an dieses tolle Schlumpftreffen bleibt und kann uns keiner nehmen – und wir waren ja immerhin ein Jahr lang Weltmeister und dank Dir und Deinen Jungs wurde Lauchringen weltbekannt“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin Bernateks Posting.