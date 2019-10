Lauchringen vor 2 Stunden

Scharfzüngig: Die Band „Fuenf“ hat die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission

Die Band „Fuenf“ lässt die Besucher in den tagtäglichen Irrsinn am 18. Oktober in der Gemeindehalle Oberlauchringen mit „Sing und Unsing“ eintauchen.