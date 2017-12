Lauchringen Schäuble kandidiert noch einmal

Bürgermeister Thomas Schäuble tritt für eine dritte Amtszeit zur Wahl an. Dies kündigte Schäuble auf der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Der Wahl-Termin ist für Sonntag, 6. Mai 2018, geplant.

Die zweite Amtszeit des Lauchringer Bürgermeisters Thomas Schäuble läuft am 31. Juli kommenden Jahres aus. Im Gemeinderat erklärte Thomas Schäuble nun, dass er erneut kandidieren werde. Als Wahltermin einigte sich der Gemeinderat auf Sonntag, 6. Mai 2018. Ein eventueller zweiter Wahlgang wurde auf Sonntag, 27. Mai terminiert. Die Einreichungsfrist für Bewerbungsunterlagen endet am Montag, 9. April, 18 Uhr, für den zweiten Wahlgang am 27. Mai am Mittwoch, 9. Mai um 18 Uhr. Für den Fall, dass neben dem Amtsinhaber weitere Bewerber zugelassen werden, wird vor dem Wahltermin eine öffentliche Bewerbervorstellung veranstaltet. Vor dem Termin der Neuwahl wird es keine weitere Bewerbervorstellung geben. Einstimmig wählte der Gemeinderat Hermann Pfau (CDU) zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und Rainer Höhl (FW) zu dessen Stellvertreter. Zu Beisitzern bestimmte der Gemeinderat Siegfried Dinter und Tobias Weissenrieder (CDU), Clemens Lampart und Marion Hackel (SPD) sowie Ulrich Schäfer und Oliver Roters (FW). Als stellvertretende Beisitzer wählte das Gremium Günter Dick und Maria Kirchhoff (CDU), Hildegart Rock und Audrey James (SPD) sowie Michael Brockmann und Veronika Bergdorf (FW).