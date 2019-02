von Peter Rosa

Der SPD-Ortsverein Lauchringen hat seine 18 Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl am 26. Mai gewählt. Diese sind nach Reihenfolge der Liste Marian Hackel, Philipp Schmidt-Wellenburg, Audrein James, Sven Dorn, Martina Meier, Max Mager, Julia Saruga, Hans-Werner Bush, Katharina Merkt-Doldt, Hans-Peter Höfert, Karola Vogt-Tomescu, Dieter Michel, Selma Stockinger, Faruk Salar, Gertraud Lorenz, Herbert Sutter, Ingrid Pichler und Susanne Schnitker. Die 15 anwesenden wahlberechtigten Parteimitglieder wählten die gesamte Liste in geheimer verbundener Einzelwahl einstimmig. Zuvor hatten die Kandidaten sich selbst und zum Teil auch ihre Motivation für das Amt vorgestellt.

„Für mich ist das die Keimzelle der Politik“, sagte Ortsvorsitzender Philipp Schmidt-Wellenburg in seiner Begrüßungsrede. Gerade hier, im Gemeinderat, sei man auf Tuchfühlung mit den Sorgen und Problemen der Menschen und erlebe, wie sich die große Politik im Einzelnen auswirkt, so Schmidt-Wellenburg. Die Kandidatenliste für den Gemeinderat Lauchringen sei ein bunter Strauß aus Lebenswegen und genau dies sei auch die Stärke einer Volkspartei, sagte Philipp Schmidt-Wellenburg und fügte an: „Die Zukunft kommt nicht einfach so, wir können sie gestalten.“

Bezahlbarer Wohnraum und Integration als Ziele

Die Ziele, die die SPD verfolgen wolle, seien vor allem bezahlbarer Wohnraum, Integration, die bereits in den Kindertagesstätten beginnt und gerechte, nach Einkommen gestaffelte Gebühren, so Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, die ebenfalls bei der Wahl anwesend war. Vor der Wahl der Kandidaten für den Gemeinderat Lauchringen wurden die Kreistagskandidaten der SPD für den Bereich Waldshut, Tiengen und Lauchringen gewählt.

Sechs Sitze als Ziel

Den Kandidaten sprach sie bei der Versammlung im Oberlauchringer Gasthaus "Adler" ihren ausdrücklichen Dank aus und fügte an: „Es ist fantastisch, dass ihr euch aufstellen lasst.“ Denn man müsse Flagge bekennen, dass man nicht nur vom Sessel aus die besten Ideen hat, sondern diese auch einbringen möchte, so die Bundestagsabgeordnete. Das Ziel für die anstehende Gemeinderatswahl seien nun mindestens sechs SPD-Gemeinderäte für Lauchringen.