Lauchringen SC Lauchringen bietet Live-Übertragungen von WM im Wutach-Stadion

Der SC Lauchringen überträgt ab dem Achtelfinale alle Spiele der Deutschen und Schweizer Nationalmannschaften bei einem Public Viewing im Wutach-Stadion. Am 30. Juni treten die U-23-Mannschaften des FC Bayern München und des SC Freiburg bei einem Testspiel gegeneinander an.

Der Sportclub Lauchringen bietet Fußballfreunden der Region in den Monaten Juni/Julï zwei besondere Attraktionen. Zunächst wird im Wutach-Stadion erneut ein Public Viewing auf Großbildschirm zur Weltmeisterschaft geboten. Übertragen werden alle Spiele der Deutschen und Schweizer Mannschaft ab dem Achtelfinale.

Doch auch auf dem Platz selbst wird hochklassiger Fußball geboten. Am Samstag, 30. Juni, um 18 Uhr werden der FC Bayern München und der SC Freiburg zu einem Testspiel antreten. Es handelt sich hierbei jeweils um die U-23 Teams. In beiden Mannschaften laufen laut Mitteilung des Sportclubs Lauchringen auch Spieler auf, die bereits in ihren Profi–Teams Einsätze hatten und ebenso bereits Erfahrung in verschiedenen Nationalmannschaften sammeln durften.

Der Verein erwartet zu diesem Anlass rund 2000 Zuschauer, die neugierig darauf sind, die Stars von morgen zu begutachten. Der Eintritt (Stehplatz) kostet neun Euro, ermäßigt (Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte) fünf Euro. Vorverkaufsstellen in Waldshut-Tiengen und Lauchringen: Vodafone-Shop Tiengen, Industriestraße; Vodafone Shop Waldshut, Kaiserstraße; Geschäft Hören und Sehen, Hauptstraße in Lauchringen.