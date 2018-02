Lauchringen Ruhebank-Aktion stößt bisher auf wenig Resonanz

Dem Aufruf, Ruhebänke für Lauchringen zu gestalten, sind bisher wenige gefolgt. Bürgermeister Thomas Schäuble startet jetzt einen weiteren Aufruf, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Aktion wurde bis zum bis 18. März verlängert.

Lauchringen (hsc) Die von der Gemeindeverwaltung Lauchringen im Oktober 2017 gestartete Bürgeraktion "Nimm Platz – Wettbewerb von Bürgern für Bürger", hat bisher kaum eine Resonanz gefunden. Laut Auskunft von Bürgermeister Thomas Schäuble liegt bisher lediglich eine Ankündigung eines Bürgers vor, sich an der Aktion zu beteiligen. Daneben habe eine Firma eine Spende zugesagt.

Bürgermeister Thomas Schäuble zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Aufforderung an Vereine, Gewerbebetriebe oder Privatpersonen, im Rahmen eines Wettbewerbes Ruhebänke für das Gemeindegebiet herzustellen, bisher nicht auf Gehör gestoßen ist. Derzeit gibt rund 70 Ruhebänke in Lauchringen. Unter dem Gesichtspunkt, dass es vereinzelt Wünsche für noch mehr Sitzgelegenheiten an Spazierwegen oder Freizeitanlagen gegeben hat, initiierte die Verwaltung einen Wettbewerb zur Herstellung von Ruhebänken.

Hobbyhandwerker, Vereine, Schulen oder auch Gewerbe- und Handwerksbetriebe sind aufgerufen, Ruhebänke für die Gemeinde zu bauen. Dabei sind alle Arten und Formen sowie jegliche Materialien, egal ob Holz, Metall oder Beton, denkbar. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Einzelfall sind die Beschäftigten des Bauhofes bei der Materialbeschaffung gerne behilflich und unterstützen bauwillige Teilnehmer vor allem mit Metall- oder Holzkonstruktionen. Für Materialspenden gibt es auch Spendenbescheinigungen. Alle Ruhebänke werden mit einer Namensplakette versehen, die auf den Hersteller und Spender der Ruhebank verweist.

Die eingereichten Werke sollen im Rahmen des Lauchringer Frühlingsmarktes am 18. März 2018 prämiert werden. "Mit dieser Aktion möchten wir Menschen dazu ermutigen, eigeninitiativ zu sein und für die Allgemeinheit etwas Bleibendes zu schaffen", sagt Bürgermeister Thomas Schäuble. Für weitere Auskünfte steht er telefonisch (07741/60 95 21) oder per E-Mail (schaeuble@lauchringen.de) zur Verfügung. Der Abgabetermin für erbaute Bänke wurde auf den 15. März verlängert.