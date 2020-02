von Herbert Schnäbele

Grandiose Stimmung herrschte am vergangenen Freitag und Samstag bei den Bunten Abenden des Narrenvereins Räbenheim. Die zum „Räbenkeller“ umdekorierte Gemeindehalle Oberlauchringen war an beiden Abenden mit jeweils rund 350 Besuchern ausverkauft. Narren-Präsident „Tobias der Erste vom Weißen Grund“ (Tobias Weissenrieder) und Räbenkönigin „Lea die Erste auf Augenhöhe“ (Lea Brockmann) konnten am Freitagabend auch Bürgermeister Thomas Schäuble mit Ehefrau Doris, den CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner mit Ehefrau Ann-Katrin, sowie von der Gemeinde Eggingen Bürgermeister Karlheinz Gantert mit Ehefrau Monika willkommen heißen.

Die beiden bunten Abende des Narrenvereins Räbenheimer in der Gemeindehalle Oberlauchringen waren mit je rund 350 Besuchern ausverkauft. Auf dem Bild ein Blick in die vollbesetzte Halle am Freitagabend. Bild: Herbert Schnäbele

Auftakt mit Ohrwurm „Dorfkind“

Schon vor der Begrüßung hatten Sandra Loll und Manuel Spitznagel von der Narrenmusik des Musikvereins Oberlauchringen unter der Regie von Jürgen Röhrig zum Auftakt gemeinsam mit dem Publikum den Ohrwurm „Dorfkind“ von den Dorfrockern angestimmt, was die Stimmung sofort steil ansteigen ließ. Im weiteren Verlauf gestalteten die rund 150 Akteure des Narrenvereins mit großer Routine und in gewohnt lustiger Manier ein oft mitreißendes Unterhaltungsprogramm mit vielerlei Tänzen, Gesangsvorträgen, Sketchen und Büttenreden, die immer wieder frenetische Beifallskundgebungen auslösten.

Rauschenden Beifall erhielten die Damen der Aktiven für ihre fetzige Gesangs-Show zum Abschluss des ersten Teils des Bunten Abends am vergangenen Freitag in der zum „Räbenkeller“ umdekorierten Gemeindehalle Oberlauchringen. Bild: Herbert Schnäbele

Gespickt mit vielen Witzen und eigenen Liedbeiträgen führte Narren-Vizepräsident Hermann Pfau routiniert durch den Abend. Nach dem Aufmarsch aller Garden mit insgesamt 65 Gardemädchen und Pfaus humoriger Begrüßungsrede folgte der Marsch der Mini-, Grünen und Roten Garde, mit Patricia Schmidt am Taktstock der Narrenmusik.

MdB Schreiner geht‘s ans Leder

Eine Magie-Show zeigten Maxi Marger und Patrik Kutter, bei der sie dem Abgeordneten Felix Schreiner im wahrsten Sinne des Wortes ans Leder, sprich den Geldbeutel, gingen. Die 25 Mädchen und fünf Jungen der Minigarde präsentierten moderne Tänze, einstudiert mit eigener Choreografie von Patricia und Annette Schmidt. Nach dem grandiosen Tanz-Sketsch von Hendrick Futterer und Michael Grimm – er löste mit seiner „Balloneinlage“ Begeisterungsstürme aus – zeigten die Damen der aktiven Narren eine fetzige Gesangs-Show.

Routiniert und mit viel Witz führte NarrenVizepräsident Hermann Pfau durch das Programm und imitierte dabei mit eigenen Gesangsbeiträgen auch einen Bauchredner. Bild: Herbert Schnäbele

Gesangs-Show sorgt für Lachsalven

Erneut wahre Lachslaven gab es nach der Pause mit dem rund 25-minütigen Gesangs- und Showsketch von Heiko Probst und Klaus Pfau, deren „Völkerwanderung“ in ausgefallenen Sprachen schließlich in Oberlauchringen endete. Unerschrocken animierte danach der erst neunjährige Emil Pfau als Schuljunge das Publikum zum Mitsingen, bevor die „alte Grüne Garde“ (die Gründungsdamen) als Cowgirls und die Mädels der aktuellen Grüne Garde, sowie die rote Garde ihre Tanzvorführungen darboten.

Pointenreich und witzig plauderten die Gartenzwerge von Oberlauchringen (Manuel Spitznagel links und Tanja Steinegger) in ihrem Hochbeet über allerlei Dorfgeschehen und ernteten immer wieder heftigen Beifall.Bild: Herbert Schnäbele

Rauschenden Beifall erhielt einmal mehr Büttenredner Andreas Schäfer für seine mit trockenem Humor sehr authentisch dargebotenen „Wahrnehmungsstörungen“ beim Dorfgeschehen. Die Gartenzwerge Manuel Spitznagel und Tanja Steinegger mit reichlich Pointen in ihrem Hochbeet, sowie der Elferrat mit seinem schottisch-britschen Brexit-Männertanz bildeten den krönenden Abschluss eines wieder einmal fantastischen Fasnachtsprogrammes.

