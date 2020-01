von SK

Felix Anderhuber erhielt für sein couragiertes Verhalten als Ersthelfer bei einem Autounfall vom Leiter des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, Polizeioberrat Domenik Reichelt, im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine verdiente Anerkennung.

In der Nacht des 18. Dezember hatte Anderhuber laut Mitteilung der Polizei eine stark alkoholisierte Autofahrerin gerettet, die in Oberlauchringen verunglückt und mit ihrem Wagen in der Wutach gelandet war.

Lauchringen Nass, aber unverletzt: Betrunkene Autofahrerin landet in Lauchringen in der Wutach Das könnte Sie auch interessieren

Der 23-jährige Baufacharbeiter, der an jenem Abend kurz nach 22 Uhr gerade mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg war, hörte die Hilferufe der Frau. Er sah, wie sie sich an ihrem Auto entlang hangelte und es nicht schaffte, sich aus eigener Kraft aus der misslichen Lage und aus dem eiskalten Wasser zu befreien.

Felix Anderhuber am Wutachdamm in Oberlauchringen, wo sich der Unfall ereignet hatte. | Bild: Rolf Sprenger

Ohne zu zögern, begab sich Anderhuber laut Mitteilung der Polizei hüfthoch ins kalte Wasser der Wutach und brachte die Frau ans rettende Ufer. Mit der Hilfe von Anwohnern wurde die Frau ins Warme gebracht. Sie habe den Unfall bis auf eine leichte Unterkühlung unverletzt überstanden, so die Angaben der Polizei.

Nicht selbstverständlich

Domenik Reichelt betonte bei der Ehrung von Felix Anderhuber im Polizeirevier: „Das Verhalten von Felix Anderhuber war vorbildlich, sehr couragiert und keineswegs selbstverständlich!“ Die Rettungskette hatte auch im Anschluss einwandfrei funktioniert, indem aufmerksame Anwohner schnell einen Notruf absetzten.

Als Zeichen der Anerkennung händigte Polizeioberrat Domenik Reichelt im Namen des Polizeipräsidiums Freiburg an Felix Anderhuber eine von Polizeipräsident Franz Semling unterzeichnete Ehrenurkunde und eine hochwertige Taschenlampe aus.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Felix Anderhuber betonte bei der Feierstunde: „Es ist für mich selbstverständlich gewesen, sofort zu helfen.“ Glücklicherweise hatte sein in der Jackentasche verwahrtes Smartphone beim Sprung in die Wutach durch das Flusswasser keinen Schaden genommen. Aufgrund seines nahe gelegenen Wohnortes konnte sich der couragierte Lebensretter schnell wieder mit trockener Kleidung versorgen.