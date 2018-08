Wenn der graue Transportbus an einem sonnigen Donnerstagnachmittag die Haltestelle beim Gartenhotel Feldeck in Oberlauchringen ansteuert, ist sofort klar, dass dies keine gewöhnliche Busfahrt werden wird. Fahrer Edwin Ebi steigt aus, um den zwei bereits wartenden Damen in den Kleinbus zu helfen und sie anzuschnallen. Dann schwingt er sich wieder auf den Fahrersitz. So beginnt die erste von vier Touren des Lauchringer Bürgerbusses, der von Ober- nach Unterlauchringen und zurück fährt.

Edwin Ebi ist bereits seit zwei Jahren einer von vier ehrenamtlichen Fahrern der von der Gemeinde eingerichteten Buslinie. Wer hier mitfährt, muss kein Ticket ziehen. Die Fahrt im Bürgerbus ist kostenlos – und unterscheidet sich nicht nur da von einer Fahrt im öffentlichen Nahverkehr. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden Damen – Anneliese Schülke und Alma Bomsdorf – und Ebi ein vertrautes Gespräch über das Wetter und den Besuch von Familienmitgliedern.

Mit den Fahrgästen ist der 67-jährige ehemalige Berufskraftfahrer mittlerweile per du. „Ich bin Lauchringer, sie sind Lauchringer. Das ist dann persönlicher“, erklärt er. Alma Bomsdorf wirft vom Rücksitz ein: „Unsere Fahrer sind alle so freundlich und hilfsbereit. Ohne sie wären wir schon längst verhungert.“

Tatsächlich ist der Bürgerbus seinerzeit wegen der fehlenden Einkaufsmöglichkeiten in Oberlauchringen gegründet worden. Bürgermeister Thomas Schäuble erklärt: „Als bekannt wurde, dass das Lebensmittelgeschäft Weissenrieder in Oberlauchringen zum Jahresende 2013 schließen wird, haben wir mit dem Bürgerbus noch davor ein kostenloses Angebot geschaffen, damit gerade auch ältere Personen wenigstens an zwei Tagen einfach und problemlos zu den Geschäften, Banken oder auch zu den Ärzten fahren können.“ Dafür mussten die ehrenamtlichen Fahrer allerdings einen Personenbeförderungsschein machen, der alle fünf Jahre erneuert wird. „Der Personenbeförderungsschein wird von der Gemeinde bezahlt. Auch die Gebühren für die Wiederholungsprüfung nach fünf Jahren übernehmen wir“, sagt Bürgermeister Schäuble. Seit Einrichtung der Bürgerbuslinie wurden bis zum 30.6 bereits 8061 Fahrgäste mitgenommen, so Schäuble. „Das finde ich sehr beachtlich.“

Zurück im Bürgerbus heißt es zusammenrücken. Alle Plätze sind mittlerweile belegt. Ebi erklärt: „Normalerweise haben wir den geräumigeren Bus vom Familienzentrum, doch die benötigen ihn zurzeit selbst. Dieser hier ist nur der Ersatzbus und eigentlich das Vereinsfahrzeug.“

Die Fahrgäste scheint dies nicht zu stören, die Gespräche sind in vollem Gange. Der Bus sei eben auch ein sozialer Treffpunkt, sagt Ebi. Die Menschen tauschen sich aus und nutzen die Zeit, um sich über alles Mögliche zu informieren, so der 67-Jährige. Wenn da jemand unangekündigt über einen längeren Zeitraum fehlt, kann es schon einmal sein, dass Ebi persönlich nach dem Rechten schaut.

In Unterlauchringen hilft Ebi einem nach dem anderen aus dem Bus, bis er alleine zum Ausgangspunkt nach Oberlauchringen zurückfährt. Mit der zweiten Tour sammelt er hauptsächlich die bekannten Gesichter auf, die er zuvor erst nach Unterlauchringen gebracht hatte. Auf dem Rückweg bringt er Alma Bomsdorf und Anneliese Schülke mit ihren schweren Einkaufstaschen bis vor die Haustüre. „Das ist so ein Service von uns Fahrern“, erklärt er. „Das wissen wir, dass das ein Service ist“, antwortet Anneliese Schülke, während sie ihre Einkäufe parat hält. Sie ist heute die Erste, die dank Edwin Ebi und dem Bürgerbus mit vollen Einkaufstaschen nach Hause kommt.

Die Fahrer und der Fahrplan Insgesamt gibt es vier Fahrer beim Bürgerbus, drei aktive und einen Springer. Zu den aktiven gehören Ralf Augustin, Edwin Ebi und Frank Sauer. Klaus Schiffbauer dient als Springer. Der Bürgerbus fährt ganzjährig zweimal die Woche – am Montagvormittag und am Donnerstagnachmittag. Dabei fährt der Bus im Ringverkehr alle Stationen viermal an. Dabei ist auch der Fahrplan am Bahnhof integriert. Fällt ein Feiertag auf einen Montag oder Donnerstag, wird die Fahrt an einem anderen Tag nachgeholt. So wird gewährleistet, dass der Bus immer zweimal die Woche auf die Straße kommt.

