Er beschreibt die Entbehrungen, die das Geschäft mit sich gezogen hat: „Kein Urlaub, der Stress an Feiertagen und so weiter. Ich wollte eigentlich nicht Floristen werden.“ Benjamin Scholz-Tautz absolvierte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, dann brachte er seinen Zivildienst hinter sich. Schließlich half er auf Wunsch seiner Eltern im Laden mit. „Es ist immer mehr geworden. Und: Nach und nach habe ich das Schöne an diesem Beruf kennengelernt.“ Er entschied sich, noch die Ausbildung zum Florist zu beginnen, die er 2005 abschloss.

Der gelernte Gärtner Leo Scholz-Tautz und seine Frau Brigitte, gelernte Bäckereifachverkäuferin, nannten sie „Kiosk“: die umfunktionierte Garage, die auf dem Grundstück in der Hauptstraße 52 in Unterlauchringen stand. Sie entschlossen sich, den Schritt zu wagen, das Anwesen zu kaufen und einen Blumenladen zu eröffnen.

Lauchringen – Der Umbau ist fertig, das Geschäft wieder mit Pflanzen bestückt. Alles ist an seinem Platz und wird ansprechend präsentiert. Drei Wochen waren die Handwerker und Mitarbeiter tätig. Jetzt zeigt sich das Blumenhaus Scholz-Tautz in neuem Glanz und ist wieder geöffnet.

Inhaber Benjamin Scholz-Tautz, der von seinem Partner Manuel Spitznagel und elf Mitarbeitern unterstützt wird, freuen sich darüber, dass sie die Kunden in ihrem umgestalteten, renovierten und neu eingerichteten Floristik-Fachgeschäft bedienen und beraten dürfen.

Die Handwerker haben neue Arbeitsbereiche geschaffen, die Einrichtung ist neu, in neuen Regalen werden Pflanzen und Deko-Artikel ansprechend präsentiert. Eine neue Beleuchtung schafft ein helles, angenehmes Licht. Der Umbau ist rund herum gelungen. Der Hingucker schlechthin ist die schwarze Wand mit dem goldenen Schriftzug in der Mitte, wo die Schnittblumen ihren Platz gefunden haben.

Einige Jahre haben sich Benjamin Scholz-Tautz und Manuel Spitznagel mit Gedanken und Ideen befasst, wie sie ihrem Geschäft die besondere Note verleihen und Arbeitsabläufe optimieren können. „Wir haben geplant und Ideen durchgearbeitet“, sagt Scholz-Tautz, „jetzt haben wir gesagt, wir setzen einen Termin, sonst wird das nie was.“

Obwohl die Kunden den „ganz eigenen Charme“ des Geschäfts geliebt hätten. „Der Laden hatte viele Liebhaber, weil er voll, verwinkelt und verschachtelt war“, beschreibt Scholz-Tautz. Es sei gut angekommen. Er habe sich mit seinem Partner bewusst dafür entschieden, mit dem neuen „Anzug“, dem Charme gerecht zu werden. Ziel war es nun, die Arbeitswege zu verkürzen, die Arbeit zu vereinfachen und für die Kunden ein angenehmes Ambiente zu schaffen. Scholz-Tautz: „Wir machen solche tollen Sachen. Deshalb wollten wir die passende Atmosphäre schaffen.“ Das Auge genießt, der Laden, die übersichtlich angeordneten Waren strahlen Ruhe aus. Er hoffe, dass es auch bei den Kunden so ankomme, dass sie es bewusst genauso wahrnehmen.

Die Liebe zum Detail ist deutlich erkennbar. Kreative Ideen kommen zum Ausdruck. So erfüllen alte Transportboxen des ehemaligen Textilunternehmens Lauffenmühle, die schon drei Jahrzehnte im Geschäft liegen, einen neuen Zweck. Sie sind zu einem Regal zusammengefügt worden. Generell sind die Regale tiefer. Es braucht nicht mehr so viele wie vorher. Das spart Platz.Fast in Rekordzeit ist der Umbau beendet worden. Abriss und Ausräumen erfolgten am Tag nach Weihnachten. Sofort machten sich Schreiner, Elektriker und die übrigen Handwerker an die Arbeit. „Ich bin allen sehr dankbar, dass sie sich dafür bereit erklärt haben, um den Jahreswechsel zu arbeiten, damit der Laden für drei Wochen zu bleiben konnte“, lobt Scholz-Tautz. Sein Team half bei allem tatkräftig mit und sorgte dafür, dass das Geschäft pünktlich, nach Plan wieder geöffnet werden konnte.

Zum Unternehmen

Firmensitz: Das seit mehr als 50 Jahren bestehende Blumenhaus Scholz-Tautz ist in der Hauptstraße 52 im Ortsteil Unterlauchringen der Gemeinde Lauchringen ansässig.

Das seit mehr als 50 Jahren bestehende Blumenhaus Scholz-Tautz ist in der Hauptstraße 52 im Ortsteil Unterlauchringen der Gemeinde Lauchringen ansässig. Inhaber: Inhaber ist seit 2011 der Florist Benjamin Scholz-Tautz. Er hat das Geschäft von seinen Eltern Brigitte und Leo übernommen.

Inhaber ist seit 2011 der Florist Benjamin Scholz-Tautz. Er hat das Geschäft von seinen Eltern Brigitte und Leo übernommen. Öffnungszeiten: Montags bis freitags, 9 bis 12.30 Uhr und

14 bis 18.30 Uhr. Samstags,

8 bis 14 Uhr. Termine sind auch nach Vereinbarung möglich.

Montags bis freitags, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr. Samstags, 8 bis 14 Uhr. Termine sind auch nach Vereinbarung möglich. Kontakt; Telefon: 07741/52¦84, E-Mail: info@scholz-tautz.de.

Informationen im Internet:

http://www.scholz-tautz.de