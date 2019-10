Das Restaurant „Va Bene“ hat am Dienstag Ruhetag, ansonsten ist es auch bereits am Mittag geöffnet.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten präsentiert sich das Restaurant „Va Bene“ in der Lauchringer Straße 26 modern und gemütlich. Für die geschmackvolle Inneneinrichtung ist die Firma Seipp verantwortlich. Dino Sprovieri hat dem Unternehmen, was Idee, Konzept und Umsetzung betraf, freie Hand gelassen und das Resultat überzeugt. Mit 160 Sitzplätzen ist eine perfekte Location entstanden, um Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenevents und Weihnachtsfeiern durchzuführen oder einfach ein schönes Essen mit Freunden zu genießen. Im Sommer steht den Gästen noch eine große Terrasse zur Verfügung, die besonders für Familien mit Kindern attraktiv ist, da angrenzend ein Kinderspielplatz ist.

Das Konzept, Tennishalle und Restaurant zu kombinieren, funktioniert bereits in Tiengen sehr gut. Dort leitet sein Sohn Bruno Sprovieri das Restaurant in der Tennishalle. Die Tennishalle in Tiengen wird von Paola Sprovieri geleitet. Daher war es naheliegend ein solches Angebot auch in Lauchringen anzubieten.

Lauchringen – Mehr als 300 Gäste fanden sich am Montagabend zur Eröffnung des neuen Restaurants „Va Bene“ in Lauchringen ein. Gleichzeitig wurde auch die Tennishalle, die von Paola Sprovieri geleitet wird, eröffnet. Dino Sprovieri freute sich über das große Interesse an seinem neuen Projekt.

Lauchringen (boe) Spiel, Satz und Sieg – darum geht es im Tennis. Vor dem Sieg steht in den meisten Fällen aber das Training – und das kann man jetzt in der neuen Tennishalle in Lauchringen absolvieren.

Bereits am Eröffnungsabend kamen die ersten Tennisspieler, um die Plätze in der Halle in Lauchringen zu testen. Paola Sprovieri ist für die Tennishalle zuständig und freut sich darüber. „Der Bedarf an Indoor-Tennisplätzen ist vorhanden“, so Paola Sprovieri. „Die Plätze in der Tennishalle in Tiengen, die sie ebenfalls leitet, sind sehr gut besucht.“ Daher freut sie sich, den Tennisspielern in der Region eine weitere Alternative anbieten zu können.

In der Halle, die früher von dem Kinderpark Berolino genutzt wurde, hat die Familie Sprovieri einiges investiert. Anfang August begannen die Arbeiten an und in der Halle. Ein Problem stellte das Dach dar, das undicht und durch seine Konstruktion nicht einfach zu renovieren war. Im Innenbereich der Halle sind vier Tennisplätze entstanden. Auffallend ist der blaue Teppichboden in der Halle. Der kommt von einer Schweizer Firma aus St. Gallen und zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht zu hart und nicht zu weich ist.

Paola Sprovieri ist in Tenniskreisen am Hochrhein keine Unbekannte. Die 31-Jährige spielt seit ihrer Kindheit für den Tennisclub Rot-Weiß Tiengen, für den sie heute noch als Club-Trainerin tätig ist.

Die Plätze der Tennishalle in Lauchringen können im Abo für die gesamte Wintersaison gebucht werden. So können sich die Spieler ganz bequem ihren festen Termin und gewohnten Platz sichern.

Kontakt: PS.Tennis, Paola Sprovieri, Telefon 07741/809¦92¦44 oder unter der Telefonnummer 0173/721¦33¦97, E-Mail: paola@ps.tennis.



Weitere Informationen im Internet: http://www.ps.tennis

„Es ist eine gute Kombination, Sport und ein Restaurant miteinander zu verbinden.“

Paola Sprovieri, PS.Tennis