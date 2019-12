Lauchringen vor 4 Stunden

Nass, aber unverletzt: Betrunkene Autofahrerin landet in Lauchringen in der Wutach

Die Polizei nahm am Mittwoch eine Frau in Gewahrsam, die mit ihrem Auto in Oberlauchringen auf den Damm an der Wutach gefahren und dann im Wasser gelandet war. Das Auto wurde abgetrieben, die Fahrerin gelangte mit Unterstützung eines Ersthelfers ans Ufer.