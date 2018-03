Lauchringen Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen freut sich über neun neue Mitglieder

Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen hat neun neue Mitglieder willkommen geheißen. In der Hauptversammlung kündigte Räbenkönigin Verena Seelbach ihren Rückzug an.

Oberlauchringen (ros) In der Hauptversammlung des Oberlauchringer Narrenvereins Räbenheim wurden der stellvertretende Präsident Hermann Pfau sowie Schriftführer Timo Gramann jeweils einstimmig wiedergewählt. Letzterer berichtete ausführlich über ein gelungenes Vereinsjahr, in dem – neben der Teilnahme an der Fasnacht – viele beliebte Termine veranstaltet wurden. So zum Beispiel das Lindenplatzfest, "Wätten dass?" und der Kinderumzug durch Räbenheim. "Wir hatten eine sehr erfolgreiche Fasnacht", bestätigte der Präsident und Vorsitzende Tobias Weissenrieder. Ein besonderer Höhepunkt war der Gewinn der Lauchringer Peng Gang beim Närrischen Ohrwurm von SWR und SÜDKURIER Medienhaus im Februar in Singen. Bürgermeisterstellvertreterin Hildegard Rogg überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung und gratulierte dem Verein zu seinem Erfolg: "Menschen zum Lachen zu bringen ist das Größte. Wir sind echt stolz auf euch."

Der Erfolg setzt sich auch im Mitgliederstamm fort. Mit Jonas Binner, Matteo Frey, Tanja Gerspach, Heiko Kaltenbacher, Niklas Kern, Jonas Kirchner, Clarissa Meier, Leo Probst und Julian Staudt konnten gleich neun neue Mitglieder begrüßt werden. Beim Vorsingen des traditionell obligatorischen Räbenheimer Narrenmarschs zeigten sie sich fast durchgängig textsicher. Aber auch langfristig sorgen die Räbenheimer im wahrsten Sinne des Wortes für Nachwuchs, wie zahlreiche Familiengründungen und Hochzeitseinladungen belegen. Einen Verlust gab es trotzdem zu beklagen: Räbenkönigin Verena Seelbach kündigte in Form eines Gedichts nach vier Jahren im Amt ihren Rückzug an. Damit beginnt die Suche nach einer würdigen Nachfolgerin.

Ebenfalls wiedergewählt wurden bei der Versammlung die zehn Elferräte Werner Steinbrunner, Marcus Baumgartner, Andreas Schäfer, Alex Gerteiser, Uwe Knötzsch, Alex Leber, Stefan Morath, Mathias Leute, Ralf Flum und Franco Santoro.

Der Verein

Der Narrenverein Räbenheim wurde 1911 gegründet. Präsident und Vorsitzender ist Tobias Weissenrieder (Fasnachtstitel: "Tobias vom Weißen Grund"). Der Verein erfreut sich eines steten Wachstums und hat derzeit 130 aktive und 135 passive Mitglieder. Kontakt per Telefon 07672/41 22 44 oder im Internet (www.facebook.com/raebenheim).