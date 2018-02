vor 3 Stunden Herbert Schnäbele Lauchringen Närrischer Ohrwurm: "Peng-Gang" qualifiziert sich für das Finale des Fastnachtshit-Wettbewerbs

Für zwölf Kandidaten beginnt nun die heiße Phase beim Närrischen Ohrwurm 2018. Zu den Finalisten zählt die Lauchringer Band "Peng-Gang". Die Endausscheidung erfolgt in einer Live-Fernsehsendung des SWR am Sonntag, 11. Februar, von 16 bis 18 Uhr aus der Stadthalle in Singen.