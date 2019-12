von Herbert Schnäbele

Ein Weihnachtskonzert der Superlative haben die rund 400 Zuhörer in der ausverkauften Gemeindehalle Oberlauchringen am zweiten Weihnachtsfeiertag erlebt. Der Musikverein Oberlauchringen, der im kommenden Jahr sein 145-jähriges Bestehen feiert, und die Chorgemeinschaft Oberlauchringen, die 100 Jahre alt wurde, haben sich nach zehn Jahren wieder einmal zu einem Doppelkonzert zusammengefunden. Die Darbietung löste beim Publikum wiederholt wahre Begeisterungsstürme aus.

Den Anfang des dreiteiligen Konzertabends machte die Chorgemeinschaft Oberlauchringen unter der Regie von Eckhard Kopetzki mit dem traditionellen und in großer Klangreinheit dargebotenen „Abschied vom Walde“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Vorsitzende des Musikvereins Oberlauchringen, Alexander Schmidle, hieß in seiner Begrüßung neben den zahlreichen Besuchern einige Ehrengäste willkommen, darunter Bürgermeister Thomas Schäuble und die Vizepräsidentin des Blasmusikverbandes Hochrhein, Brigitte Russ.

Die Ensembles Der Musikverein Der Musikverein Oberlauchringen wurde 1875 gegründet. Er hat 75 aktive Mitglieder sowie 43 Jungmusiker. 32 Jugendliche spielen im Jugendblasorchester Lauchringen. 35 Zöglinge befinden sich in Ausbildung. Vorsitzender ist seit 2010 Alexander Schmidle, Telefon 0172/890 61 80. Dirigent ist Jürgen Röhrig. Im Jugendblasorchester spielen 32 Jugendliche, Leiterin ist dort Patricia Schmidt. Die Chorgemeinschaft Die Chorgemeinschaft Oberlauchringen ist 1965 aus dem 1919 gegründeten Männergesangverein hervorgegangen. Der Chor hat 48 aktive Sänger und 72 Passivmitglieder. Seit rund 20 Jahren gibt es eine Partnerschaft mit dem reformierten Kirchenchor Zurzach sowie eine Kooperation mit dem Schulchor der Grundschule Oberlauchringen unter der Federführung von Claudia Stockmann-Süß. Chorleiter ist Eckhard Kopetzki, im Team sind Karin Gäng seit 2009 und Renate Bercher seit 2013 Vorsitzende.

Für den Rest des Abends führte Anja Isele charmant mit vielen Informationen zu den Stücken durch das Konzert. Es folgte der überaus originelle Titel „Heast as net“ (hörst du es nicht) von Hubert von Goisern, rhythmisch anspruchsvoll, sowie mit wechselnden Einsätzen und solistischen Passagen der Sopran- und Tenorstimmen.

Hoch erfreut nahmen die Musiker des Musikvereins Oberlauchringen nach dem Weihnachtskonzert den Applaus des begeisterten Publikums entgegen. | Bild: Herbert Schnäbele

Mit weiteren Liedern, darunter der Filmhit „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John, beendete die Chorgemeinschaft den ersten Teil. Die meisten Stücke wurden auswendig gesungen. Der Chor wurde in den beiden letzten Darbietungen von Claudia Stockmann-Süß am Klavier begleitet.

Bemerkenswerte Soli gab es im Laufe des Konzertes von Markus Herzog (Trompete), Patricia Schmidt (Xylophon), Celine Belas (Oboe), Gerold Frey (Flügelhorn) und Heiko Probst (Saxophon). | Bild: Herbert Schnäbele

Markant und zugleich harmonisch getragen begann der Musikverein Oberlauchringen den zweiten Teil mit „Arsenal“ von Jan van der Roost. Mit weiteren modernen Kompositionen und Filmmelodien, wie zum Beispiel „Mission Impossible“ von Lalo Shifrin, bewies das Orchester einmal mehr eindrucksvoll das hohe Niveau, auf dem es unter der Federführung von Jürgen Röhrig seit Jahren spielt.

Eindrucksvoll und mit großer Stimmgewalt präsentierte sich die Chorgemeinschaft Oberlauchringen mit Dirigent Eckhard Kopeztki. | Bild: Herbert Schnäbele

Im dritten Teil des Abends wirkten Chor und Orchester dann zum glanzvollen Höhepunkt des Abends mit insgesamt 105 Akteuren zusammen. Große Begeisterung und frenetischen Beifall gab es für das Titellied „BabaYetu“ von Christopher Tin, einer Melodie aus dem Computerspiel „Civilisation IV“, mit einem suahelischen Vokalsolo von Eckhard Kopetzki, das später als Zugabe wiederholt werden musste. Besonders überrascht wurde außerdem Jürgen Röhrig mit einem auf ihn getexteten Lied von Heiko Probst für das zehnte Weihnachtskonzert des Dirigenten mit dem Musikverein Oberlauchringen.