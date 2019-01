von Herbert Schnäbele

Mit dem Bau eines „mobilen Räbenkellers“ wollen besonders engagierte Narren des Narrenvereins Räbenheim die Straßenfasnacht in Lauchringen und Umgebung, sowie Fasnachtsveranstaltungen im Freien beleben und attraktiv bereichern (der „Räbenkeller“ ist die traditionell während der Fasnachtszeit zum Narrenlokal umdekorierte Gemeindehalle Oberlauchringen).

Der als Fasnachtswagen konzipierte Räbenkeller ist ein überdachter Holzaufbau auf einem tief liegenden Anhänger. Der Aufbau hat eine Länge von rund 9,5 und eine Höhe von rund vier Metern. Er unterteilt sich in einen Thekenbereich und in eine kleinen Gastraum für Bewirtung.

CAD-Konstruktionszeichnung vom Teilaufbau des mobilen Räbenkellers. | Bild: Timo TGN. Gramann

Für Transport und Bewirtung

Nach langen Vorüberlegungen hat sich im vergangenen Jahr im Narrenverein ein Projektteam gebildet, das den Bau eines Fasnachtswagens professionell vorgeplant hat und nun tatkräftig mit dem Aufbau beschäftigt ist. Mit dem „mobilen Räbenkeller“ können bei Fasnachtsumzügen sowohl Narren transportiert, wie auch Narren und Zuschauer bewirtet werden. Das Fahrzeug kann zum Beispiel auch als Sprecherwagen bei Sportveranstaltungen oder als Bar bei anderen Events im Freien verwendet werden.

Schon konkrete Formen hat der mobile Räbenkeller des Narrenvereins Räbenheim auf dem Hof der Holzbaufirma Schäfer & von Roth in Lauchringen angenommen. | Bild: Herbert Schnäbele

Neben dem Projektteam beteiligen sich seit Wochen einige besonders engagierte Narren an den Aufbauarbeiten des Narrenwagens, die inzwischen weit fortgeschritten sind. Der Aufbau des Fasnachtswagens auf einem tief liegenden Anhänger erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und der Sicherheitsanforderungen des Landratsamtes.

Jungfernfahrt beim Kleggau-Narrentreffen

Die Akteure haben sich zum Ziel gesetzt, das Fahrzeug beim großen Kleggau-Narrentreffen am 16. und 17. Februar erstmals in Lauchringen in einer Jungfernfahrt der Bevölkerung zu präsentieren. Verantwortliche im Projektteam sind Mike Berger, zuständig für Engineering und Bauleitung, Timo Gramann und Alex Berger für alle organisatorischen Maßnahmen und Heiko Kaiser als Fahrer.

CAD-Konstruktionszeichnung vom Aufbau Mobiler Räbenkeller. | Bild: Timo TGN. Gramann

Spenden für das Fasnachtsprojekt

Da das Projekt finanziell selbsttragend die Vereinskasse nicht belasten soll, sind die Verantwortlichen schon seit längerem auf Sponsorensuche. Spenden werden erbeten auf das Konto des Narrenvereins Räbenheim, IBAN: DE60 6845 2290 0077 0832 51, als Verwendungszweck: "Mobiler Räbenkeller NVO". Weitere Auskünfte per E-Mail (mob.raebenkeller@raebenheim.de).