Lauchringen Leichtverletzter meldet per Notruf: Bin erstochen worden

Leichtverletzter meldet per Notruf: Bin erstochen worden

Leidiglich leicht verletzt war ein betrunkener Mann, der aus Unterlauchringen einen Polizeinotruf absetzte und von "erstochen" sprach. Der mutmaßliche Täter wird noch gesucht.

Ein ebenso kurioser wie rätselhafter Notruf aus Unterlauchringen beschäftigte die Polizei in der Nacht auf Freitag gegen 2.20 Uhr. Ein Mann habe unter Angabe seines Aufenthaltsorts mitgeteilt, dass er soeben erstochen worden sei. Eine Streife war wenig später vor Ort und traf dort drei stark alkoholisierte Männer an. Einer von ihnen blutete an der Hand. Laut Polizeibericht brachte die schwierige Befragung der Männer keine konkreten Hinweise auf den Vorfall. Der Verletzte habe lediglich behauptet, im Streit von einem unbekannten Mit-Zecher durch ein Messer verletzt worden zu sein. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die oberflächliche Wunde versorgt wurde. Der mutmaßliche Täter soll etwa 20 Jahre alt sein, hat kurze, dunkle Haare, trug Jeans und einen grauen Pullover. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise zum fraglichen Zeitraum im Bereich Weberstraße/Hauptstraße (Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 65 31).