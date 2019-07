Lauchringen – Die Sportart fasziniert die Zuschauer und hält die Sportler in Atem. der „Ironman“ auf Hawaii dürfte jedem ein Begriff sein. Auch in Lauchringen begeistert und bewegt der Triathlon die Athleten und Sportbegeisterten. Zum vierten Mal veranstaltet der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis in Zusammenarbeit mit dem Lauchringer Fachgeschäft Pacemaker Sports die Lauchringer Triathlon-Nacht im und rund um das Schwimmbad und auf der Radstrecke draußen. Zuschauer dürfen überdies ein unterhaltsames Rahmenprogramm genießen.

Wenn um 19 Uhr beim 50-Meter-Schwimmbecken der Startschuss zum Triathlon fällt, ist ein Spektakel angesagt. 300 Teilnehmer springen dann ins Wasser, ziehen im Zickzack acht Bahnen, wechseln aufs Rad, steigen nach 18 Kilometern in den Pedalen in die Laufschuhe und kommen nach weiteren fünf Kilometern am Ziel an. Vermutlich unter dem Beifall der Zuschauer, die eine großartige Leistung respektieren und quittieren.

400 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen – das ist für jeden einigermaßen trainierten Körper zu schaffen. Natürlich mit ein bisschen Training vor der Veranstaltung. Das ist das Besondere am Lauchringer Triathlon: Hobbysportler und Profis, etwas ambitioniertere Athleten, gehen gemeinsam auf die Strecke. Der Kurs durch eine schöne Landschaft, besonders der Lauf entlang der Wutach, hat seinen Reiz. Raus aus dem Wasser, rauf aufs Rad: Die Radstrecke beginnt nach der Anfahrt zum Ausgangspunkt jenseits der Wutachbrücke. Einheimische Kennen das Hexenloch“, über das der Kurs verläuft. Zwei Mal müssen die Radler eine etwa 7,3 Kilometer lange Strecke durch Wald und Flur bewältigen, ehe es zurück zum Schwimmbad geht. Dann wechseln die Teilnehmen ihr Schuhwerk und müssen an der Wutach drei Mal eine 1,6-Kilometer lange Runde zurücklegen, bis sie am Ziel ankommen. Rennleiter Marc Gerlach und sein Team bereiten Wochen vorher die Veranstaltung vor. Ein Triathlon ist mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Die Abläufe müssen stimmen, alles muss gut überwacht werden. Deshalb ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Dazu kommt das Rahmenprogramm, inklusive der Bewirtung. Dafür braucht es wieder jede Menge Helfer. Unterstützt werden die Veranstalter vom Turnverein Lauchringen, vom Ortsverein des DRK, der Lauchringer Feuerwehr und der DLRG-Ortsgruppe. Für die Athleten beginnt der Wettkampf vermutlich lange bevor der Startschuss fällt. Die Sportler trainieren schon Wochen vorher, um nicht schlapp zu machen, wenn es ernst wird. Der Lauchringer Triathlon begeistert. Die Meldelisten sind schnell voll. Das zeigt die Beliebtheit dieses sportlichen Ereignisses. Auch den Zuschauern wird es nicht langweilig. Natürlich dürfen sie die Sportler anfeuern. Zumindest im Schwimmbad und an der Laufstrecke unmittelbar daneben sind sie hautnah dabei. Dazu kommt ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Zwei Mal bietet der Veranstalter eine Trialshow und der bekannte Zirkus Zebrasco des Klettgau-Gymnasiums Tiengen tritt auf. Bei Musik wird bewirtet. Moderator Andy Voice sorgt für beste Laune und viel Information.

Zeitplan

Triathlon, Donnerstag,

17 bis 19 Uhr: Startnummernausgabe bei Pacemaker Sports in der Siemensstraße 7 in Lauchringen.

Freitag, 16.30 bis 18.15 Uhr: Startnummernausgabe am Eingang des Freibads. 17 bis 18.40 Uhr: Rad-Check-In in der Wechselzone. 18.40 Uhr: Wettkampfbesprechung am Schwimmstart. 19 Uhr: Start Triathlon.

22 Uhr: Siegerehrung. Bis 22.30 Uhr: Rad-Check-Out.

Zuschauerprogramm, Freitag, 18 Uhr: Bewirtung, Musik und Moderation von Andy Voice. 18 bis 18.30 Uhr: Trialshow.

19 Uhr: Start Triathlon.

21.30 bis 22 Uhr: Trialshow.

22 Uhr: Siegerehrung.

22.30 Uhr: Zirkus Zebrasco.

23 Uhr: Veranstaltungsende.

Infos und Ergebnisse im Internet:

http://www.triathlon-lauchringen.de