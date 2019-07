Lauchringen – In acht Stunden um die halbe Welt. Am Freitag, 12 Juli, dürfen sich alle Interessierten auf die Reise machen – und müssen dafür nicht mal einen Koffer packen. Denn bei der vierten Nacht der Kulturen in Lauchringen können alle Besucher bei einem gemütlichen Bummel durch die Ortsmitte in verschiedenste Länder eintauchen, nette Menschen kennenlernen und kulturelle Vielfalt und Traditionen erleben.

Von 17 bis 1 Uhr verwandelt sich die Lauchringer Hauptstraße in eine bunte, pulsierende und exotische Welt. Auf weniger als einem Kilometer präsentieren sich 22 Länder und Kulturkreise. Es wird getanzt, gefeiert und auch kulinarisch dürfen sich die Weltenbummler auf spannende Entdeckungen freuen. Auf drei Bühnen werden die Kulturen der Teilnehmer lebendig, mitreißende Konzerte, kunstvolle Tänze und bunte Darbietungen aus ihren Heimatländern bieten Einblick in die Traditionen und das alles bei freiem Eintritt. Der besondere Zauber der Nacht der Kulturen liegt auch in der großen Vielfalt. Jedes Mal präsentieren sich neue Länder, in diesem Jahr sind Portugal und Senegal erstmals mit dabei. Bereichert wird die Festmeile außerdem von Auftritten des Zirkus Zebrasco, der Tanzgruppe Magic Diamonds und den Rock ’n’ Roll Boogie Devils Hochrhein. Für die kulinarischen Köstlichkeiten und das Kulturprogramm sorgen Menschen, Gruppierungen und Vereine aus den verschiedenen Ländern. Inzwischen kommen die Teilnehmer nicht mehr nur aus der Region, sondern nahmen weite Anfahrten in Kauf, um dabei zu sein. Für die Gesamtorganisation und die aufwendige Infrastruktur ist der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen zuständig, der die Nacht der Kulturen vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat und damit eine Idee von Bürgermeister Thomas Schäuble verwirklichte.

Das Gemeindeoberhaupt hatte sich mit seinem Wunsch an den Gewerbeverein gewandt, ein Fest zu etablieren, das alle Nationen, die in seiner Gemeinde beheimatet sind, verbindet. Daraus ist die Nacht der Kulturen entstanden und damit eine wunderbare Möglichkeit, die zugewanderten Mitbürger anzusprechen und deren Integration zu fördern. Gemeinsam wurde die Idee für ein interkulturelles Fest entwickelt und realisiert. Schon die erste Nacht der Kulturen im Jahre 2013 wurde mit tausenden Besuchern zu einer tollen Premiere und ist in den vergangenen Jahren zu einem Erfolgsprojekt gewachsen. „Ziel unserer Veranstaltung ist es unseren ausländischen Mitbürgern eine Plattform zu bieten, um ihre Kulturen und Traditionen zu präsentieren“, erklärt Stephanie Lovisi vom Handels-und Gewerbekreis Lauchringen. „Die Nacht der Kulturen soll aber auch ein Ort der Begegnung, des Austausches und des Näherkommens sein, fernab von Religion oder Politik.“ Seit der Premiere vor sechs Jahren wurde bereits viel bewegt. Gemeinsam zu feiern ist wohl die schönste Art und Weise sich näher kennenzulernen, Grenzen abzubauen und festzustellen, wie Vielfalt uns alle bereichern kann.

„Es werden Kontakte geknüpft, bestehende vertieft und somit das gegenseitige Verständnis, auch das der ausländischen Gruppen untereinander, gefördert“, weiß Stephanie Lovisi, die seit der ersten Stunde dabei ist. Lächelnd gesteht sie: „Auch bei der Festorganisation gilt es aufeinander zuzugehen, Kompromisse zu schließen und die eigene Perfektion etwas zurückzuschrauben. So finden wir trotz aller Unterschiede immer einen gemeinsamen Nenner.“ Im Festkomitee des Handels- und Gewerbekreises wird die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Dorothea Schreiner, Benjamin Scholz-Tautz, Lidja Tomic, Claudio Spitznagel, Sonja Granacher, Katja Binner, Petra Lott und Stephanie Lovisi sind ein eingespieltes Team, dennoch ist die Organisation von Nacht der Kulturen ein echter Kraftakt. Die Vorarbeiten laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Derzeit wird die Hauptstraße mit Flaggen aller Nationen geschmückt und die Infrastruktur für das Familienfest geschaffen. Ob Strom, Bühnentechnik, sanitäre Anlagen, Straßensperrungen und vieles mehr – die gesamte Planung, Logistik und nicht zuletzt die Finanzierung liegt in den Händen des Handels- und Gewerbekreises.

„Es ist eine große Aufgabe, die uns manches Mal an unsere Grenzen bringt“, gesteht Stephanie Lovisi, „was uns aber immer wieder beflügelt, ist die Begeisterung der Teilnehmer und der Besucher und auch die besondere Atmosphäre, die bei der Nacht der Kulturen ihren Zauber verbreitet.“ Es ist der Zauber des Exotischen, aber auch des Wir-Gefühls, der Ferne wie des Annäherns. 22 Nationen und Kulturen auf einem Kilometer vereint. In acht Stunden um die halbe Welt? Das geht eben nur in Lauchringen.