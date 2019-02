Pralles närrisches Leben bei Traumwetter ließ Unterlauchringen am Wochenende schier aus den Nähten platzen. Tausende von Hästrägern machten beim 39. Kleggau-Narrentreffen die Straßen unsicher und boten Heerscharen von Besuchern ein buntes Bild des lebendigen Fasnachtsbrauchtums. Zwei Tage lang wurde mit vielen Programmpunkten ausgelassen gefeiert. Der Unterlauchringer Narrenverein „Schwanenmühle“ hat anlässlich seines 60-jährigen Bestehens das Treffen ausgerichtet und sein Organisationstalent unter Beweis gestellt.

Weltrekord geknackt: 2762 Schlümpfe verwandeln Lauchringen in ein riesiges Schlumpfhausen

Die Stimmung war prächtig: Guggenmusik schallte durch die Straßen und 60 farbenprächtige Gruppen machten beim Umzug gute Laune. Auf der großen Festmeile mit vielen kulinarischen Ständen von Lauchringer Vereinen, Lokalen und Geschäften war immer viel los. Unter den Besuchern waren am Samstagabend auffallend viele Schlümpfe: Das große Schlumpftreffen zum Knacken des Weltrekords war in das Kleggau-Narrentreffen eingebettet.

Der Narrenverein

Der Narrenverein Schwanenmühle wurde 1959 gegründet. Der Name spiegelt die enge Verbindung zwischen der Gemeinde (der Schwan ist Teil des Wappens) und der Lauchringer Lauffenmühle. Die Figur des Schwanenmüllers und der Schwanenmüllerin mit den freundlichen, handgeschnitzen Holzmasken wurde 1994 kreiert. Von da ab wurde der Zulauf immer größer. Rund 100 aktive Mitglieder zählt der Verein heute. Die beliebten Bunten Abende der Schwanenmüller in der Unterlauchringer Gemeindehalle sind dieses Jahr am 22. und 23. Februar.

