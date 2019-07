von Peter Rosa

Der Gemeinderat Lauchringen beschloss in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend mit großer Mehrheit, die Einstellung eines Klimaschutzmanagers innerhalb der Gemeindeverwaltung in die Wege zu leiten. Kurz zuvor hatte Maximilian Rüttinger, der diesen Posten in der Gemeinde Murg innehat, von seiner Arbeit berichtet. Die Entscheidung über den Beitritt zum CO 2 -Abgabeverein, den der Lauchringer Klimabeirat angeregt hatte, wurde indes auf Antrag von Bürgermeister Thomas Schäuble zugunsten einer später besseren Informationslage vertagt.

Lauchringen/Hochrhein Bürgermeister Thomas Schäuble pendelt seit 2013 elektrisch zur Arbeit und ist damit nicht alleine Das könnte Sie auch interessieren

Ehrungen bei der Feuerwehr

Der Gemeinderat ehrte im Verlauf der Sitzung langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lauchringen für ihr bürgerschaftliches Engagement. Für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Klaus Gäng, für 30-jährige Mike Binner und Peter Gmelin, für 25-jährige Diana König, die gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt wurde und für zehnjährige Mitgliedschaft Cornelius und Peter Anderhuber, Florian Bercher, Domenik Boll, Simon Dercho, Florian Eckert, Michael Fleischer, Tim Hauser, Kevin Jehle, Pierre Kaiser, Martin Lampart und Andreas Müller. Zusammen mit den Urkunden überreichte Bürgermeister Thomas Schäuble den Geehrten auch Gutscheine des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises im Gesamtwert von 530 Euro. Bürgermeister Schäuble sprach den Feuerwehrleuten seine und die Anerkennung der Gemeinde aus: „Ihr seid immer da, wenn wir euch brauchen.“ Er fügte an: „Ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch.“

Lauchringen In Lauchringen sind Groß und Klein Feuer und Flamme für die Feuerwehr Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Geld für Spielgruppen des Faz

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Erhöhung des Zuschusses für die Spielgruppen des Familienzentrums Hochrhein im Mehrgenerationenhaus Lauchringen von 2964 Euro auf 9756 Euro im Jahr. Hierdurch will das Familienzentrum sein Betreuungsangebot durch drei neue Gruppen ausbauen.

Lauchringen Familientag im Abenteuerland Lauchringen wird zum spannenden Erlebnis für die Kleinen Das könnte Sie auch interessieren

Lärmaktionsplan und Bauangelegenheiten

Zustimmend mit einer Enthaltung zur Kenntnis nahm der Gemeinderat den Musterbericht zum Lärmaktionsplan für Lauchringen nach Bundes-Emissionsschutzgesetz sowie seine öffentliche Auslegung. Das Verfahren ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplans vergleichbar.

Ebenfalls beschlossen wurde, das Architekturbüro Binkert Jäger Architekten mit der Objektplanung eines Anbau-Lagers an die Gemeindehalle Oberlauchringen nach vorgestelltem Entwurf zu beauftragen, sowie die Änderung des Bebauungsplanes „Heidenäcker 2. Erweiterung“.

Die Erd-, Rohrverlegungs- und Spülbohrarbeiten für den Bau einer Wasserleitung zwischen Grundstraße und Königsberger Straße wurden an die Firma Maier-Bau aus Dettighofen zum Angebotspreis von 83 191,90 Euro vergeben.

Zum Thema Kino berichtete Bürgermeister Schäuble, dass die Finanzierung des Investors Matthias Schweikart derzeit weiterhin durch eine Bank geprüft werde. Neuigkeiten gibt es indes zum Thema Freibad-Rutsche: Diese sei aufgrund von erneuten Abplatzungen auch weiterhin gesperrt, für die kommende Saison werden derzeit aber verschiedene neue Rutschen-Konzepte ins Auge gefasst.