von Verena Wehrle

Den Weltrekord mit 2762 Schlümpfen geschafft und friedlich gefeiert – ausschließlich positiv blickt der ausrichtende Dä Traditionsverein auf das Schlumpftreffen am Samstag zurück. "Es ist herausragend, wenn so ein kleiner Ort mit 8000 Leuten so ein Ding wuppt", sagt Michael Bernatek, Pressesprecher der Gruppe aus Lauchringer Jugendfreunden.

Die Schlümpfe von Lauchringen ziehen auch in den nächsten Tagen noch weite Kreise in die ganze Welt. Berichte erschienen nicht nur in Waldshut sowie in ganz Deutschland, sondern auch in Singapur, Brasilien oder New York

Die Schlümpfe aus Lauchringen in der White River Post in Südafrika. | Bild: Screenshot

Wie wurde gewertet?

An Drehkreuzen am Eingang wurden alle Schlümpfe erfasst und gezählt. Hier wurde auch ihre Kostümierung kontrolliert. So wurden tatsächlich 88 Schlümpfe ausgeschlossen, weil die Kostümierung nicht regelgerecht gewesen sei. Manch einer hatte etwa kein blaues Gesicht oder keine weiße Hose an. Wegen Auflagen von Guinness World Records musste der Eingangsbereich von der Öffnung bis zur Schließung gefilmt werden. Für die Zählung musste fünf Minuten lang der ganze Platz gefilmt werden. Außerdem wurden von Guinness World Records Zeugen vor Ort gefordert, die das Ganze protokollieren. Diese waren Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert sowie Rekordrichterin Laura Kuchenbecker vom Rekord Institut für Deutschland (RID). Die Zeugenaussagen werden nun zusammen mit den Videoaufnahmen an Guinness weitergegeben. Dann kann es drei bis vier Monate dauern, bis die Bestätigung von Guinness kommt.

An diesen Drehkreuzen wurden die Schlümpfe gezählt. | Bild: Verena Wehrle

Doch von RID, dem deutschsprachigen Pendant von Guinness World Records, wurde der Weltrekord bereits anerkannt, und noch am Samstag überreichte Laura Kuchenbecker auf der Bühne eine Weltrekord-Urkunde. "Aus meiner Sicht sollte auch der Annahme von Guinness nichts im Wege stehen", sagte gestern auf Anfrage Olaf Kuchenbecker, der oberste Rekordrichter beim RID. Das Guinness-Buch 2019 ist bereits auf dem Markt, für die Schlümpfe reicht es also frühestens für das Buch 2020. Falls RID in diesem Jahr ein Buch herausgibt, erscheint es aber auf jeden Fall darin. "Ich glaube nicht, dass dieser Rekord so schnell wieder überboten wird", fügt Olaf Kuchenbecker begeistert hinzu.

Doch so klar war dieses Ergebnis nicht schon von Anfang an. Um 14 Uhr war Einlass. "Nach einer halben Stunde waren es 400 und nach 45 Minuten 700 Schlümpfe, da habe ich gedacht, das wird nichts mehr", so Bernatek. Doch die Lauchringer Schlümpfe machten es spannend: Erst nach 15 Uhr kam ein großer Marsch aus Oberlauchringen. Nur drei Schlümpfe kamen zu spät und konnten nicht mehr gezählt werden.

Die Schlümpfe in der New York Post. | Bild: Screenshot

War es friedlich?

"Wenn man immer wieder mitbekommt, was an Festen passiert, ist es überaus positiv, wie friedlich über 2000 Menschen miteinander gefeiert haben und sich das auch auf die Freinacht übertragen hat", freut sich Bernatek. Er habe noch von keinen Zwischenfällen gehört.

Die Schlümpfe aus Lauchringen in der Welt. | Bild: Screenshot

An wen geht der Erlös?

Aus Sponsorengeldern und dem Verkauf von Speisen und Getränken kam ein Übeschuss zusammen. Der Verein werde nun schauen, wieviel übrig bleibt und dann gemeinsam mit dem Bürgermeister besprechen, wen sie damit unterstützten. Ideen gebe es schon. Neben Institutionen soll auch an private Schicksale gedacht werden. So viel ist schon klar: Die Lauchringer Schulen und Kindergärten, die mit vielen Teilnehmern gekommen sind, bekommen jeweils 100 Euro für die Klassenkasse. Im Vorfeld konnten Schulen und Kindergärten aus Lauchringen an einem Tippspiel teilnehmen, wie viele Schlümpfe kommen werden. Die besten drei Tipper bekommen jeweils 500, 300 und 100 Euro. Bernatek betont, dass ohne die vielen Sponsoren – Firmen aus der Region – die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Die Organisationen Guinness World Records ist eine Institution zur Beglaubigung von Weltrekorden. Seit 1955 erscheint jährlich ein Guinness-Buch der Rekorde. Es enthält sowohl menschliche Höchstleistungen und Extremwerte als auch natürliche Phänomene. Das erste Buch wurde von der Guinness-Brauerei in Auftrag gegeben.

ist eine Institution zur Beglaubigung von Weltrekorden. Seit 1955 erscheint jährlich ein Guinness-Buch der Rekorde. Es enthält sowohl menschliche Höchstleistungen und Extremwerte als auch natürliche Phänomene. Das erste Buch wurde von der Guinness-Brauerei in Auftrag gegeben. Rekord Institut für Deutschland (RID): Es sammelt, prüft und präsentiert Höchstleistungen des deutschen Sprachraums (Deutschland, Schweiz und Österreich), erkennt Weltrekorde an und zertifizeirt diese offiziell mit der Überreichung von Rekordurkunden. Jeder kann sich auf der Homepage des RID die Kopie der Weltrekord-Urkunde vom Schlumpftreffen runterladen.