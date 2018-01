Lauchringen Konzert des Musikvereins Oberlauchringen: Musikalische Bandbreite begeistert

Der Musikverein Oberlauchringen und Sängerin Irene Hofmann setzten beim Weihnachtskonzert zahlreiche Glanzlichter. Das Publikum belohnte den Auftritt mit lang anhaltendem Applaus.

Mit einem hochklassigen und sehr abwechslungsreichen Konzert begeisterte der Musikverein Oberlauchringen bei seinem Weihnachtskonzert vor Kurzem die gut 400 Besucher in der Gemeindehalle Oberlauchringen. Nach einem schwungvollen und mitreißenden Auftakt mit dem Stück „Sedona“ von Steven Reineke begrüßte Vorsitzender Alexander Schmidle die zahlreichen Besucher, darunter die Ehrengäste Bürgermeister Thomas Schäuble mit Gattin, Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) mit Gatte, mehrere Gemeinderäte, Bezirksdirigent Franz Brädler sowie einige Ehrenmitglieder.

Im weiteren Verlauf führte Anja Isele in gewohnt charmanter und routinierter Weise informativ durch den Konzertabend. In vielen Passagen geheimnisvoll, fast mystisch, aber auch wieder mit großer Klangfülle, folgte das Stück „Pilatus: Mountain of Dragons“, ebenfalls von Steven Reineke, nachdem die Moderatorin einiges von den Sagen und Legenden des Luzerner Drachenberges erzählt hatte. Im Wechsel mit verschiedenen Registersoli gab es auch immer wieder kurze Einzelsoli, hier mit Heiko Probst auf dem Saxophon, Heike Albicker auf der Querflöte oder Celina Belas mit der Oboe. Mit vier Filmmelodien aus dem Film Robin Hood, König der Diebe, stellte Dirigent Jürgen Röhrig mit großer Bandbreite von verschiedenen Einzelsoli bis zur wuchtigen dynamischen Klangfülle das Können seines über 60-köpfigen Orchesters eindrucksvoll unter Beweis. Hier glänzte neben Celina Belas auf der Oboe das ganze Hornregister mit Klaus Gäng, Luise Stitz, Dominik Minuth und Alexander Schmidle.

Zum Abheben in die Pause, so Anja Isele, erklang „Take off“ von Tomohiro Tatebe, sehr rhythmisch und ebenfalls gespickt mit verschiedenen Solostellen. Konzertant und sehr abwechslungsreich folgte im zweiten Teil ein Saxophonsolo von Patricia Schmidt „Variazioni in Blue“ von Jacob de Haan, bevor Irene Hofmann, geborene Frey, mit dem Ohrwurm „You raise me up“ dem Konzertabend einen besonderen Glanzpunkt aufsetzte. Mit ihrer kraftvollen und voluminösen Altstimme erntete sie wahre Beifallsstürme.

Eine deutsche Uraufführung gab es danach mit dem Medley „50 Years Of James Bond“, nachdem es Patrizia Schmidt und Jürgen Röhrig nach zweieinhalbjährigem Bemühen gelungen war, die Noten aus Singapur zu organisieren. Mit großer Perfektion meisterte das Orchester unter der präzisen Stabführung seines Dirigenten Jürgen Röhrig souverän auch schwierige Passagen. Nach dem Konzertmarsch „March – April – May“ und zwei Zugaben, dabei ein weiterer Soloauftritt von Irene Hoffmann, ging ein glanzvoller Konzertabend harmonisch und stark nachklingend zu Ende.