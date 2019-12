von Herbert Schnäbele

Mit seinem Debüt wird sich der neue Dirigent des Blasorchesters Unterlauchringen, Bernd Keller, beim traditionellen „Konzert an Weihnachten„ am ersten Weihnachtsfeiertag in der Gemeindehalle Unterlauchringen vorstellen. Dazu hat der 34-jährige Vollblutmusiker ein abwechslungsreiches und auch anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das die Musiker des Orchesters seit Mitte des Jahres unter der Regie von Vizedirigent Sascha Schröder eingeübt und seit Übernahme des Orchesters durch Bernd Keller am 29. November weiter im Detail vertieft haben.

„Wir hatten eine intensive Kennenlernphase, und jetzt geht es mir darum, dem Orchester meine musikalischen Vorstellungen zu vermitteln“, erläuterte der neue Dirigent. Er sei gut aufgenommen worden und kenne auch schon einige Musiker, da er früher auch schon im Orchester mitgespielt habe, zeigt sich Keller zuversichtlich.

Den Auftakt des Weihnachtskonzertes gestaltet das Jugendblasorchester Lauchringen unter der Federführung von Patrica Schmidt mit den drei Stücken „Antecedium“ von Ed Huckebey, „Eiger – Journey To The Summit“ von James Swearingen und das bekannte „Beauty And The Beast“, arrangiert von Paul Lavender.

Konzert in zwei Blöcken

Bernd Keller übernimmt dann den Hauptteil des Konzertes in zwei Blöcken. Der erste Block beginnt mit der Eröffnungsfanfare „A Little Opening“ von Thiemo Kraas. Es folgen weitere konzertante Stücke wie „Adventure“ von Markus Götz oder „Winds On Fire“ von Bernd Appermont.

Der zweite Block ist eher etwas modern gehalten und bietet zum Beispiel die Komposition „Freiheit“ von Kurt Gäble, oder das symphonische Rockstück „Blue Rock“ von Philip Sparke. Die Besucher erwartet auf jeden Fall ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Konzertabend.

Termin: Das Konzert in der Gemeindehalle Unterlauchringen am 25. Dezember beginnt um 19 Uhr, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Karten für 8 Euro gibt es an der Abendkasse.