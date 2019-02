1978 war ein weiteres markantes Datum für die Schwanenmüller, die heute 100 Aktive zählen. Sie bezogen nicht nur ihr eigenes Domizil, die Zunftstube, im ehemaligen Feuerwehrhaus in Unterlauchringen, sie gehörten auch zu den Gründungsmitgliedern der Narrenvereinigung Kleggau. Erwin Hupfer führte seinen Verein damals in die Vereinigung. Es ist bestimmt kein Zufall, dass in Hans-Peter Weber heute ein Schwanenmüller der Vereinigung vorsteht.

In den ersten Jahren noch mit einfachen Holzmasken ausgestattet, bekamen Müllerinnen und Müller freundliche Holzmasken, die aus dem Haus der Holzschnitzerin Ulrike Waßmer aus Bernau stammten. „Von da an boomte der Narrenverein, Kind und Kegel schlossen sich an“, erinnern sich die Narren.

Bis Mitte der 1980er Jahre bestand der Verein noch überwiegend aus Elferrat, Garden und wenigen Aktivmitgliedern. Das änderte sich schlagartig. Nach dem Jubiläum zum 25-Jährigen, 1984, machten sich die Narren Gedanken, um eine neue Figur zu schaffen. „Wie soll sie aussehen?“, fragten sie sich. Erneut kam die Lauffenmühle ins Spiel, die ihren Ursprung in der alten Ölmühle hatte. Die Narren wählten die Figur des Müllers. Oberlauchringens damaliger Lehrer Christian Wirth hatten einen maßgeblichen Anteil an der Gestaltung.

Lauchringen (neu) 1959 ist das Datum, an das sich die Unterlauchringer Narren gerne erinnern. Damals, vor 60 Jahren, wurde der Narrenverein Schwanenmühle gegründet. Die „Schwanenmüller“, wie sie landauf landab liebevoll genannt werden, feiern also ihren runden Geburtstag. Wie kann man das besser tun, als zum fünften Mal nach 1984, 1999, 2006 und 2009 das Kleggau-Narrentreffen auszurichten? Das Treffen der Kleggau-Narrenvereinigung gibt es nun bereits zum 39. Mal.

Lauchringen – 60 Jahre – der Unterlauchringer Narrenverein Schwanenmühle feiert am kommenden Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, seinen runden Geburtstag mit einem üppigen närrischen Programm und dem 39. Kleggau-Narrentreffen. Präsident Uwe Isele und sein närrisches Gefolge haben alles in Bewegung gesetzt, um den Narren in der Region ein wieder einmal großartiges zweitägiges Spektakel zu bieten.

Höhepunkt des ersten Tages ist das von „Dä Traditionsverein“ organisierte große Schlumpftreffen beim Schwimmbad in Lauchringen. Die Lauchringer Jugendfreunde, die in dem lockeren Verein versammelt sind, unternehmen nach 2016 den zweiten Anlauf, um den in Wales aufgestellten Weltrekord zu knacken. Dafür müssen mehr als 2510 als Schlümpfe verkleidete Menschen auf dem Platz erscheinen. Diesmal soll es klappen.

Vielleicht mit der neuen Bestmarke und in Siegeslaune marschieren die Schlümpfe, begleitet von Musik, vom Schwimmbad nach Unterlauchringen, ins Epizentrum des närrischen Geschehens. Dort stehen in der Hauptstraße viele Buden, an denen sich die Narren laben können. Wie es sich gehört, wird die Festmeile mit einem Fassanstich geöffnet. Die Narren dürfen sich auf Freibier freuen. „So lange der Vorrat reicht“, schreiben die Schwanenmüller in ihrem Programm. Man darf getrost davon ausgehen, dass es in der „City“ nur so von Schlümpfen wimmelt.

Die Ruinä Dängler haben einen Sternenmarsch der Guggenmusiken organisiert. Im Anschluss wird in der Gemeindehalle weiter gefeiert – mit Guggenmusik satt.

Immer eine Attraktion ist der Hexensprung der Tiengener Schlosshexen. Gegen 22 Uhr ist es so weit: Die Hexen zeigen auf dem Marktplatz ihr Können und bieten ihre immer wieder gern gesehene, fulminante, heiße Vorstellung. Bis nach Mitternacht ist die Festmeile geöffnet.

Ein straffes Programm wartet auf die Narren auch am Sonntag. Der beginnt schon früh mit einem Gottesdienst für die Narren. Schon eine Stunde später öffnet die Festmeile wieder. In der Gemeindehalle bitten die Schwanenmüller indes die Zunftmeister der teilnehmenden Narrenvereine und närrischen Gruppen zum Empfang, wo dem „Geburtstagskind“ traditionell in aller Form gehuldigt wird. Alles muss zügig über die Bühne gehen. Denn pünktlich um 13.30 Uhr soll sich der närrische Tross in Bewegung setzen. Der Umzug mit 60 Gruppen ist der eigentliche Höhepunkt des 39. Kleggau-Narrentreffens. Alle 26 Zünfte und Vereine der Kleggau-Narrenvereinigung sind natürlich am Start. Dazu Gastgruppen aus der Nachbarschaft und von weiter her. Einem tollen Geburtstagsfest zu Ehren der Schwanenmüller steht nichts im Weg. Stimmung ist garantiert. Tausende von Menschen werden erwartet.

Programm