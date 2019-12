von Rolf Sprenger

Wenn sich drei gestandene Mannsbilder auf den Weg machen, sind es trotz der vorweihnachtlichen Zeit, nicht zwangsläufig die Heiligen Drei Könige. Wahrscheinlich war die Anreise von Peter Rau, Peter Grün und Joachim Wagner vom Kiwanis Club Waldshut-Tiengen lange nicht so beschwerlich, wie der der Heiligen, hat aber einen ähnlich guten Grund. Ihre Mission hat sie nach Lauchringen in die Frauenberatungsstelle Courage geführt, wo sie von der Geschäftsführerin Marlies Sonntag, sowie der Vorsitzenden des Frauen- und Kinderschutzhauses, Eva-Maria Zuber und Gabriele Schmidt (Stellvertreterin) bereits erwartet wurden. Im Gepäck trugen sie kein Gold, Weihrauch oder Myrre bei sich, sondern einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro.

Großes Interesse an der Arbeit der Beratungsstelle

Wochen zuvor hatte Marlies Sonntag bei einem Vortrag, die Männer des Kiwani Club beeindruckt. „Wir helfen“, was im weitesten Sinne die Übersetzung für Kiwanis bedeutet, war darauf die einhellige Meinung des Vereins. Die Abordnung zeigte sich sehr interessiert an der Arbeit und den Erfahrungen der Beratungsstelle. Frauen und Mädchen, die von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, können hier Hilfe und Unterstützung finden. „Das geht vom Abholen aus der Wohnung, der Unterbringung in einem Frauenhaus, bis zu notwendigen Anwalts- und Behördengängen“, erläutert die Geschäftsführerin.

24 Stunden-Bereitschaft

Mit sechs Teilzeitkräften und 15 ehrenamtlichen Helfern, betreut die Beratungsstelle den kompletten Landkreis Waldshut-Tiengen. Dabei wird eine 24 Stunden-Bereitschaft gewährleistet. Sechs Plätze stehen in einem anonymen Wohnblock zur Verfügung. Auf die Frage von Peter Rau: „Hat es einen Anstieg in der Gewaltbereitschaft gegeben?“, antwortet Gabriele Schmidt: „Seit 50 Jahren gibt es Frauenhäuser in Deutschland. Es ist zwar nicht mehr, aber auch nicht weniger geworden.“

Die Beratungsstelle Seit 2017 befindet sich die Frauenberatungsstelle Courage in der Hauptstr. 42 b in Lauchringen. Hier erhalten Frauen zeitnah, kostenlos und auf Wunsch anonym Hilfe. Das Telefon (07741/808 22 77) ist täglich 24 Stunden besetzt. Infos auch im Internet (www.frauenhaus-wt.de). Wer helfen will, kann Fördermitglied werden oder mit einer einmaligen Spende helfen. Die Bankverbindung lautet Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V., IBAN: DE87 6845 2290 0003 3753 75

Eva-Maria Zuber führte weiter aus: „Oftmals fehlt es an Plätzen. Man darf nicht vergessen, dass die Kinder meistens mit der Mutter mitgehen.“ Auf die Frage wie es um die Finanzierung aussieht, antwortete Marlies Sonntag: „Personal- und Sachkosten trägt der Landkreis, aber ohne Sach- oder Geldspenden können wir nicht das leisten, was wir momentan tun. Meistens stehen die betroffenen Mütter und Kinder nur in ihrer Kleidung da. Die Verweildauer im Frauenhaus kann bis zu einem Monat dauern, ehe eine Entscheidung getroffen wird, wie es weitergeht.“

Gründe für Gewaltausbrüche

Die Gründe für die Gewaltausbrüche liegen oft in der Geburt der Kinder: „Plötzlich ist der Mann nicht mehr der Mittelpunkt. Viele können damit nicht umgehen, und so schaukelt es sich hoch“, erläuterte Marlies Sonntag. Die drei Damen bedauerten, dass ihr Angebot nicht so bekannt ist. „Wir agieren meist im Dunkeln. Keiner redet gerne darüber. Deshalb wissen viele Frauen nicht, dass wir ihnen helfen können“, erklärt Gabriele Schmidt.

Umgang mit Druck

Wie die Helfer mit dem Druck umgehen, wollte Joachim Wagner wissen. Die meisten sind schon sehr lange dabei und haben viel Erfahrung. Schade sei, dass viele Frauen zu ihren Männern zurückkehren. Dann wiederholt sich oftmals das Spiel“, antwortet Marlies Sonntag. Doch zum Glück gäbe es auch schöne Momente. „Wir hatten kürzlich einen Fall, wo wir für eine junge Mutter und ihre Kinder eine Wohnung organisieren konnten. Inzwischen hat sie eine Ausbildung gemacht, und ist eigenständig geworden.“