von Herbert Schnäbele

Die Akteure des Kinder- und Jugendchores „Soleil“ gaben ein Adventskonzert in der St. Andreas Kirche in Oberlauchringen. Die Musiker zogen zu Beginn ihres Konzerts mit dem afrikanischen Lied „Masithi Amen“ in die Kirche ein und wurden dabei von Karl Selbach am E-Piano begleitet.

Nach der Begrüßung durch Doris Schäuble, erklangen durch den Gesamtchor mit hellen kräftigen Stimmen zunächst vier weitere Lieder, meist mit instrumentalem Vorspiel durch Oboe (Celine Belas), Querflöte (Sophia Vogt) und Klavier (Karl Selbach).

Stürmische Begeisterung löste Finn Kruse mit seiner glasklaren und hellen Solostimme und dem Song „Candle In The Wind“ von Elton John aus. In dieser ersten Konzerthälfte gab es weitere Songs und Gospels des Chores, zum Teil sehr rhythmisch mit zusätzlicher Cachonbegleitung durch Marvin Kögel, sowie einen solistischen Auftritt von Katharina Bercher (“Of Freedom“) oder der beiden Gitarristinnen Tabea Fendt und Raffaela Bachmann mit dem Song „Read All About“ von Emeli Sandé.

Stürmischen Beifall ernteten unter anderem Raffaela Bachmann (links) und Tabea Fendt mit ihrem Gesangsolo „Read All About“, bei dem sie sich mit der Gitarre selbst begleiteten. | Bild: Herbert Schnäbele

Immer wieder brandete stürmischer Beifall auf. Der zweite Konzertteil stand mehr im Zeichen der musikalischen Einstimmung auf Weihnachten. Auch hier zeigten die rund 25 Sängerinnen und Sänger zusammen oder in zwei Gruppierungen des Chores, mit feierlich weihnachtlichen Stücken wie „Veni, veni Emanuel„ oder „Ave Maria“ eindrucksvoll ihr Können.

Mit dem Motto des Konzertes „Zünd‘ ein Licht an“, endete der Abend merkbar entspannt mit kraftvollen Stimmen und dynamisch begleitenden Instrumenten. Nach dem Dank von Doris Schäuble sowie einer Zugabe der Akteure zogen die Sänger musikalisch wieder aus dem Kirchenraum aus.