Lauchringen vor 5 Stunden

Junge Menschen machen Politik: Lauchringen initiiert eine kommunale Jugendgruppe

Mit der Einrichtung eine Kommunalen Jugendgruppe folgt die Gemeinde Lauchringen dem Beispiel zahlreicher Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, Jugendliche bei der Kommunalpolitik und insbesondere an der Arbeit des Gemeinderates zu beteiligen. Die Gründungsversammlung ist am 17. September.