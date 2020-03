von sk

Die 22-jährige war gegen 18 Uhr am Festplatz einer Polizeistreife aufgefallen, weil sie bei Erkennen des Streifenwagens in Hektik verfallen ist. Die Beamten bemerkten, dass die junge Frau ein Stück Alu-Folie in ihre Handtasche steckte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um mehrere Gramm Marihuana. Angeblich hat 22-Jährige auch zugegeben, kurz zuvor mit ihrem Auto gefahren zu sein. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, weshalb die Ertappte ihren Wagen stehen lassen und mit zur Blutprobe musste.