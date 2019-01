von Herbert Schnäbele

Ein grandioses Musikerlebnis bekamen am Samstagabend die nahezu 500 Konzertbesucher in der Gemeindehalle Unterlauchringen geboten. Die Chorgemeinschaft Oberlauchringen und der Chor der reformierten Kirche Zurzach haben mit der Aufführung des "Gloria in D-Dur" von Anton Vivaldi und der "Karibischen Messe" von Glenn McClure zu ihrem fast gleichzeitigen 100-jährigen Jubiläum unter der Leitung ihres gemeinsamen Chorleiters Eckhard Kopetzki ein sehr außergewöhnliches und zugleich grenzüberschreitendes Konzertprojekt in Angriff genommen.

Die beiden Chöre, insgesamt nahezu 70 Sänger, die Solisten Johanna Schutzbach (Sopran), Doris Schäuble (Alt), Martin Umrath (Tenor), ein ad hoc-Orchester, Claudia Stockmann-Süß am Flügel, sowie eine Percussionsgruppe mit Lee Ferguson am Steel Pan versetzten das Publikum mehrfach in helle Begeisterung. Humorvoll wurden die beiden Konzerthälften von den beiden Vorsitzenden der Chorgemeinschaft Oberlauchringen, Renate Bercher und Karin Gäng anmoderiert.

Auf dem Bild die Percussionsgruppe mit Lee Ferguson am Steel Pan (links). Ganz rechts Chorleiter Eckhard Kopetzki, dahinter Julian Scheibel am Marimba. Im Hintergrund die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Oberlauchringen und des reformierten Kirchenchores Zurzach. | Bild: Herbert Schnäbele

Im ersten Teil beim "Gloria" von Vivaldi zeigten der Chor und das Streichorchester in den kantatenmäßig angelegten zwölf Sätzen mehrfach eine große Routine und eine perfekte Präzision, sowohl im sensiblen Zusammenwirken, bei der jeweiligen Intonierung und vor allem bei den vielfach wechselseitigen Einsätzen mit den oft nachfolgenden schnellen Fugen. Kraftvoll mit hellen und klaren Stimmen begeisterten die Vokalsolisten in verschiedenen Sätzen im Wechsel mit dem Streichorchester, das mit seinen 15 Akteuren oftmals eine eindrucksvolle Klangfülle auf die Bühne zauberte. Einzelne Instrumentalsoli brachten sehr tonrein und harmonisch deutliche Beruhigungen nach vielfach klangstarken gesanglichen Höchstleistungen des Chores. Frenetischer Beifall brandete nach der ersten Hälfte auf, nachdem die beiden Moderatorinnen charmant gebeten hatten, zwischen den einzelnen Konzertstücken nicht zu applaudieren, Die zweite Konzerthälfte mit der "Karibischen Messe" war dann geprägt von starken Rhythmen, außergewöhnlichen Klangbildern mit gewaltigen Chorpassagen und erneut stimmgewaltigen Auftritten der Vokalsolisten.

Eine große musikalische Bereicherung beim Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Oberlauchringen unter der Leitung von Eckhard Kopetzki war der Auftritt der Vokalsolisten Johanna Schutzbach (Sopran), Doris Schäuble (Alt) und Martin Umrath (Tenor), sowie die Begleitung am Flügel durch Korrepetitorin Claudia Stockmann-Süß und die Dominanz in der Percussionsgruppe mit Lee Ferguson am Steel Pan. Auf dem Bild (von links) Lee Ferguson, Claudia Stockmann-Süß, Doris Schäuble, Johanna Schutzbach, Martin Umrath, Eckhard Kopetzki. | Bild: Herbert Schnäbele

Oft dominierten die karibischen Schlaginstrumente mit dem von Lee Ferguson bespielten Steel Pan, ein hell klingendes Schlaginstrument aus Trinidad, sowie dem erst elfjährigen Leander Dorow an den Congas, Beni Tredup am Schlagzeug und Julian Scheibel am Marimba. Auch nach dem zweiten Konzertteil brandete unter standing Ovations begeisterter Beifall auf, der nicht enden wollte.

Natürlich gab es auch hier mit dem "Santo" (Sanktus) aus der Messe eine Zugabe, bevor nach sehr herzlichen Dankesworten der beiden Vorsitzenden an alle Akteure, an Sponsoren und Gönner, sowie an die Hochrheinkommission für die Förderung des Projektes ein grandioser Konzertabend der besonderen Art endete.

Chorleiter Eckhard Kopetzki. | Bild: Herbert Schnäbele