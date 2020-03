16.500 Klimaschutzprojekte in 3600 Kommunen hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter dem Dach der nationalen Klimaschutz-initiative (NKI) seit 2008 bereits gefördert und dafür mehr als 700 Millionen Euro ausgegeben. Auch die Gemeinde Lauchringen hat von den Fördermaßnahmen profitiert. Sie hat bis zum vergangenen Sommer 33 Straßenlaternen auf das Strom sparende LED umgerüstet und zu den Kosten von 21.000 Euro einen Bundeszuschuss von etwa 5300 Euro erhalten.

Jetzt überreichte die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble hierfür auch das Zertifikat des Ministeriums als Beleg für die Einsparung von 148 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) in den nächsten 20 Jahren.

Die Gemeinde Lauchringen nimmt das Thema Klimaschutz nicht erst seit der Gründung des Klimabeirats mit seinem Vorsitzenden Norbert Münch im Jahr 2017 ernst. Bereits 2016 erstellte die Gemeinde Lauchringen mit Unterstützung des Ministeriums ein integriertes Klimaschutzkonzept. Schwarzlühr-Sutter bestätigte: „Lauchringen ist eine vorbildliche Gemeinde.“ Dabei sprach sie bei der Übergabe des Zertifkats im Rathaus auch aus ihrer Erfahrung als langjährige Gemeinderätin.

„Wir wollen Lauchringen zu hundert Prozent auf LED umstellen“, machte Bürgermeister Thomas Schäuble klar. Norbert Münch untermauerte dieses Vorhaben: „Ganz Lauchringen, auf jeder Ebene, mit Gemeinde, Bürgern und Unternehmen.“ Schäuble umriss schon weitere Pläne. So bestünden Überlegungen, die Grundschule Oberlauchringen, das alte Rathaus und die Gemeindehalle in einem Nahwärmenetz zusammenzuführen.

Auf dem Lindenplatz gebe es zwei kommunale Gebäude, die ans Netz angeschlossen werden könnten. „Solche Überlegungen hatten wir schon 2012. Die greifen wir jetzt auf“, sagte der Rathauschef.

Schwarzelühr-Sutter verwies auf das große Potenzial vor Ort: „Die Kommunen waren schon immer ein wichtiger Partner. Wir brauchen alle an Bord. Wir brauchen jede Tonne an CO 2 -Einsparung, sonst erreichen wir das Pariser Klimaschutzziel nicht.“ Deshalb fördert der Bund Projekte wie die „LED-Fizierung“, Klimabeirat und die Stellen von Klimaschutzmanagern. Kläranlagen könnten effizienter arbeiten.

Fördergelder gebe es für Quartierslösungen, Nahwärmenetze mit Wärmepumpen, Radwege. Die Abfallwirtschaft könnte das Deponiegas verwerten. „Es gibt ein breites Spektrum, das die Kommunen abgreifen können“, sagte die Abgeordnete, „wir versuchen, es unbürokratisch zu machen.“ Der Bunde fördere auch Kommunen, die eine Veranstaltung klimaneutral gestalten wollen. Mit Blick auf den Katalog wird deutlich, dass sich in Lauchringen schon einiges getan hat.

Mit der Gründung des Klimabeirats und der Einstellung von Yvonne Becker als Klimaschutzmanagerin hat die Gemeinde ihre Bemühungen um den Klimaschutz in den vergangenen Jahren forciert. Schäuble: „Seither hat sich viel verändert. Ohne die Initiative wären wir nirgends.“

Der Lauchringer Klimabeirat hat schon einige Projekte umgesetzt, die im Internet (www.klimabeirat-lauchringen.de) dokumentiert sind. Seit zwei Jahren betreuen die ehrenamtlichen Mitstreiter im Beirat auch die Lauchringer Wetterstation. Münch: „Damit wir die Basisdaten haben. Dass der Klimawandel bei uns ankommt, sieht man an den Temperaturen.“

Bauamtsleiter Roland Morawczik versah das ernste Thema mit einem Schuss Humor: „Ich komme aus einer Familie, in der der Vater krumme Nägel noch gerade geschlagen hat. Ich sehe das Problem in unserer Wegwerfgesellschaft.“

Roland Morawczik, Leiter des Bauamts der Gemeinde Lauchringen. | Bild: Michael Neubert