Ein volles Haus bei strahlendem Sonnenschein verbuchte die Feuerwehr Lauchringen bei ihrem Tag der offenen Tür. Auf dem Programm standen spannende Einsatzszenarien sowie eine umfangreiche Fahrzeugschau. Den Beginn machte das Blasorchester Unterlauchringen unter der Leitung von Valentin Helling. Mit einem bunten Reigen an abwechslungsreichen Musikstücken spielte das Orchester zum Frühschoppen auf.

Eine große Anzahl an Einsatzfahrzeugen und -materialien von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und dem DRK Ortsverein Lauchringen waren rund um das Feuerwehrgerätehaus zu Bestaunen. Einen besonderen Besuchermagnet bot dabei der Hubretter der Feuerwehr des Schweizer Kernkraftwerks Leibstadt, mit dem die Möglichkeit bestand, das Festgeschehen von oben zu sehen.

Auch die Hüpfburg des Kinderparks „Berolino“ und das angebotene Kinderschminken sowie der Info-Point und die Tombola der Jugendfeuerwehr Lauchringen nebst Waffelverkauf waren vor allem bei den Kindern äußerst begehrt. Geboten wurde ebenfalls die Möglichkeit, selber mit dem Feuerlöscher ein Feuer zu löschen.

Sehr beeindruckend waren die vom Lauchringer Feuerwehrkommandanten Bernhard Loll kommentierten Einsatzszenarien, die die Feuerwehr Lauchringen sowie deren Jugendfeuerwehrabteilung vorführten. So wurden beispielsweise zwei parallel verlaufende Wohnraumbrände im unmittelbaren Vergleich simuliert: ein Raum ausgestattet mit Holzmöbeln, der zweite Raum ausgestattet mit Kunststoffmöbeln. Letzteres brannte deutlich schneller und vor allem mit einer wesentlich intensiveren Rauchentwicklung.

Auch die jüngsten Feuerwehrmitglieder der Jugendfeuerwehr zeigten mit einem Löscheinsatz an einem brennenden Holzhäuschen schon ganz wie ihre großen Vorbilder ihr Können. Einen besonderen Auftritt hatte, unter Leitung von Annette und Patrizia Schmidt, die Oberlauchringer Garde des Narrenvereins mit Unterstützung der Feuerwehr und einem eigens einstudierten Feuerwehrtanz.

„Wetter, Atmosphäre, großer Besucherandrang – alles hat gestimmt und besser hätte der Tag der offenen Tür gar nicht verlaufen können“, freute sich Kommandant Bernhard Loll.

Die Abteilungen

Bei der Feuerwehr Lauchringen gibt es 79 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 22 in der Jugendabteilung (zwölf bis 17 Jahre), zwölf in der Bambini-Abteilung (acht bis zwölf Jahre) und 23 Mitglieder in der Altersabteilung. Die Feuerwehr verfügt über einen Kommandowagen (KDW), ein Hilfslöschfahrzeug (HLF), ein Tanklöschfahrzeug (TLF), einen Gerätewagen-Logistik (GW-L), einen Einsatzleitwagen (ELW 1), einen Mannschaftstransportwagen (MTW), einen Großlüfter und einen Gerätewagen-Atemschutz/Hygiene des Landkreises (GW-A).