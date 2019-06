von Peter Rosa

Der Sommer ist da. Pünktlich zum Sommeranfang am 21. Juni ist das Schmuddelwetter Geschichte und die Freibäder freuen sich über viele Besucher – so auch in Lauchringen. Während im Mai nur rund 1200 Badewillige den Sprung ins dann noch kalte Wasser wagten – das Lauchringer Freibad hatte aufgrund des schlechten Wetters erst am 18. Mai eröffnet – sind es im Juni bereits mehr als 20 000.

Für die Hitzetage Mitte vergangener Woche berichtet Schwimmmeister Wolfgang Kromer von rund 2200 Badegästen pro Tag. „Für Werktage sind das gute Werte“, sagt er. Und auch Schulklassen würden derzeit verstärkt zum Schwimmunterricht ins Freibad kommen. Auch die vorübergehende sanierungsbedingte Schließung des Tiengener Schwimmbads merke man im Lauchringer Freibad deutlich. „Man sieht viele neue Gesichter. Sowohl ältere Schwimmer als auch junge Spitzbuben“, erklärt Kromer lachend.

Mit Abwechslung: Das Freibad Lauchringen ist mit seinen vielen Attraktionen eines der beliebtesten Freibäder in der Region. | Bild: Peter Rosa

Dass das Schwimmbad seine Saisoneröffnung verschieben musste, sieht der langjährige Schwimmmeister gelassen: „2019 war ein ganz normales Frühjahr. Es erscheint nur schlechter, weil uns der Frühling in den Vorjahren überdurchschnittlich verwöhnt hat.“

93.000 Besucher in 2018

Spitzenwerte hingegen für das Hitzejahr 2018: Die vergangene Saison war dank der langandauernden Trockenheit, Hitze und sehr vieler Sonnenstunden mehr als gut verlaufen. Insgesamt waren in seinem Verlauf rund 93 000 Badegäste ins Lauchringer Freibad gekommen. Das ist der höchste Wert seit dem „Jahrhundertsommer“ von 2003. Damals waren es zwar 136 000 (20-jähriger Rekord), allerdings fiel die Besucherzahl vor der Jahrtausendwende nur selten unter 100 000. 2017 waren es 76 000 Badegäste, was in etwa dem Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre entspricht.

Freibäder kämpfen mit Konkurrenz

Lediglich das verregnete 2014 stellt mit knapp 50 000 Besuchern den bisherigen Tiefstwert dar. Gründe für die tendenziell sinkenden Besucherzahlen sieht Kromer im wachsenden Freizeitangebot – generell und auch speziell in der Region. Doch auch das Konzept Ganztagsschule merke man im Bad. Viele Jugendlichen kämen dadurch erst am späten Nachmittag ins Bad, so Kromer.

Auf die anstehende Hitzeperiode und entsprechende Besucherströme ist das Lauchringer Freibad jedenfalls bestens vorbereitet. Die Wassertemperatur beträgt konstant 25 Grad Celsius, die Technik funktioniert einwandfrei und auch die in der vergangenen Woche reparierte Rutsche ist seit gestern Mittag wieder einsatzbereit. Neu ist in diesem Jahr ein Mini-Trampolin beim Kinderplanschbecken.

So genießen die Besucher den Tag im Wasser

Mit Strömung: Familie Boma aus Fützen genießt die Abkühlung in den Fluten im Wildwasserkanal gemeinsam. | Bild: Peter Rosa

Mit Zug: Die einen entspannen, die anderen betätigen sich sportlich – wie Thomas Geng und Timeea Horvath aus Höchenschwand. | Bild: Peter Rosa

Mit Abkühlung: Ayleen und Dirk Münster aus Bad Säckingen lassen es auf der 50 Meter Bahn gemütlich angehen. | Bild: Peter Rosa