Lauchringen Heiteres aus dem Räbenkeller: So war der Bunte Abend des Narrenvereins Räbenheim

Der Narrenverein Räbenheim hat bei seinen Bunten Abenden aufgetrumpft. Zahlreiche Debütanten meisterten ihre Aufgabe in der Bütt und am Mikrofon gekonnt.

Lauchringen – Eine ausgelassene Stimmung herrschte an den Bunten Abenden des Narrenvereins Räbenheim am Wochenende in der Gemeindehalle Oberlauchringen. Die als Räbenkeller dekorierte Halle war am Freitag und Samstag mit jeweils rund 350 Besuchern ausverkauft. Die Akteure boten mit knapp 20 Auftritten, Büttenreden, Tänzen und Sketchen ein gut dreistündiges, teilweise fernsehreifes Bühnenprogramm. Für zusätzliche Stimmung sorgte die Narrenmusik des Musikvereins Oberlauchringen unter der Regie von Jürgen Röhrig.

Nach der Begrüßung der närrischen Besucherschar durch Narrenpräsident „Tobias der Erste vom weißen Grund“ (Tobias Weißenrieder), der erstmals der Räbenkönigin „Verena die Erste vom seligen Bach“ (Verena Selbach) bei der Begrüßung den Vortritt gelassen hatte, führte Vizepräsident Herrmann Pfau durch das Programm. Er überbrückte die Umbaupausen mit zahlreichen Witzen, bei denen die Narrenfreiheit kräftig strapaziert wurde. In bunter Folge gab es nach dem Aufmarsch des Präsidentenpaares mit den 54 Gardemädchen einen Tanz der Minigarde sowie der Grünen und Roten Tanzgarde.

Als Debütant in der Bütt philosophierte Florian Gantert über Gott und die Welt. Er wurde nach seiner bestandenen Feuertaufe mit rauschendem Beifall verabschiedet.

Die Jugendlichen Sebastian und Oliver Pfau präsentierten gekonnt eine musikalische Liebeserklärung in mehreren Sprachen, bevor Hendrik Futterer, Michael Grimm und Claudio Spitznagel nach einem anmutigen Tanz der Minigarde in exzellenter Mimik unter Regie des „besten Dirigenten im Saal“, Jürgen Röhrig, einen Konzertausschnitt klassischer Musik darboten. Markus Florian leistete nicht nur hier als Tonmeister perfekte Arbeit. Ebenfalls als Debütant in der Bütt löste Renate Bercher von der Chorgemeinschaft Oberlauchringen ein Versprechen aus dem letzten Chorkonzert ein, so routiniert, als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte. Eine musikalisch eindrucksvolle Gesangs- und Showvorstellung boten danach die Damen der Aktiven.

Nach der Pause gab es eine Kostprobe der neuen Band „Peng Gang“ unter Regie von Heiko Probst, über die wir noch berichten. Im zweiten Teil folgten erneut Tänze der Grünen und Roten Garde, überwiegend einstudiert von Annette Schmidt, ein Sketch der Räbenwiiber im Flugzeug sowie eine sehr originelle Büttenrede von Manuel Spitznagel über gesunde Ernährung mit der Standardfeststellung: „Hauptsache g'sund!“ Wiederholt rauschenden Beifall gab es zum abschließenden Tanz des Elferrates als Cheerleader einer amerikanischen Footballmannschaft bevor der Abend im Finale mit einem gemeinsamen selbst getexteten Fasnachtslied stimmungsvoll endete.