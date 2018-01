Waldshut-Tiengen Gute Stimmung herrscht im Kirchenchor Lauchringen

Zwei langjährige Mitglieder beim Kirchenchor Lauchringen erhalten Ehrungen. Die Orgel in der Herz-Jesu Kirche muss saniert werden.

„Es stimmt im Chor, wir haben eine gute Gemeinschaft, die gilt es zu erhalten“, sagte Herbert Schnäbele, Vorsitzender des Kirchenchors Lauchringen, in der Hauptversammlung des Kirchenchors im Pfarrzentrum in Unterlauchringen. Zu den Gästen gehörten Präses Pfarrer Ulrich Sickinger und Pfarrgemeinderätin Ulrika Schirmaier.

In der Versammlung wurde das Engagement des Kirchenchors Lauchringen unter der Leitung von Henriette Ganzmann deutlich und gewürdigt. Zwölf Auftritte hatten die aktuell 34 Mitglieder des Chors im Jahr 2017, 47 Mal wurde geprobt. Beste Probenbesucher waren Rita Herzog, Hildegard von Roth, Hugo Herzog und Ingrid Golshani. Sieben neue Stücke wurden 2017 erarbeitet, darunter eine komplette Messe. „Es war ein gutes Jahr mit sehr schöner Musik, es ist toll wie alle mitmachen“, lobte Chorleiterin Henriette Ganzmann.

Zum Ehrenchorleiter ernannt wurde Richard Schepperle. 40 Jahre leitete er den Kirchenchor Lauchringen, seit fünf Jahren ist er als Sänger mit dabei. Zu den treuesten Mitgliedern zählt Stefanie Augustin. Sie singt seit 30 Jahren im Kirchenchor und wurde deshalb zum Ehrenmitglied ernannt.

Pfarrer Ulrich Sickinger nannte den Kirchenchor „Verkünder des Glaubens in Lauchringen“. „Es macht Freude, mit dem Kirchenchor Liturgie zu gestalten“, sagte er. Mit Blick auf den Hauptwirkungsort des Chors, die Herz-Jesu-Kirche, hatte er allerdings weniger gute Nachrichten. Die dortige Orgel muss restauriert werden. Nach Aussage des Pfarrers, hat sich Schimmel gebildet und die Elektrik muss ebenfalls überholt werden. Pfarrer Sickinger rechnet mit einer sechsstelligen Summe und bat die Kirchenchormitglieder, mit zu überlegen, wie dafür Geld aufgebracht werden kann.

Auch dieses Jahr ist der Kirchenchor Lauchringen vielfältig aktiv. Bereits am kommenden Sonntag macht er beim Benefiz- Konzert in der Tiengener Pfarrkirche zugunsten der dortigen Orgel-erneuerung mit und an Fastnacht lädt er wieder in seine Kaffeestube ein. Die Stube war laut Kassierer Johann Albicker im Vereinsjahr 2017 die größte Einnahmequelle. „Erfreulich“ nannte er die aktuelle Kassenlage insgesamt. Spätestens an Weihnachten wird der Kirchenchor wieder eine neue Messe aufführen. „Was wären Gottesdienste ohne Gesang?“ Mit dieser rhetorischen Frage hob Pfarrgemeinderätin Ulrika Schirmaier die Bedeutung von Kirchenchören hervor.