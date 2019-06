von Yvonne Würth

Eng wurde es beim 17. Open-Air-Festival Forrest Funk des Musikvereins Oberlauchringen. Denn zum Auftritt von Itchy, der bekannten Punk-Rock-Band, strömten die Zuschauer aus der nahen und weiten Region nur so zum Parkwald. Itchy war bereits im Jahr 2000 gegründet worden, damals noch unter dem Namen Itchy Poopzkid. Sebastian „Sibbi“ Hafner (Gesang, Gitarre, E-Bass), Daniel „Panzer“ Friedl (Gesang, E-Bass, Gitarre) und seit 2011 Max Zimmer spielen dieses Jahr „nur eine kleine Hand voll Shows“, darunter auch in Lauchringen. Die besten Titel aus dem neuen Album von 2017 „All we know“ verbanden die Schwaben aus Eislingen mit den älteren Hits. Mit Spielspaß an erster Stelle, facettenreicher und erwachsener groovten Itchy bei Forrest Funk mit teilweise politisch/sozialkritisch inspirierten Texten. Trotz des Platzmangels tanzten manche Besucher ausgelassen zu den harten Rockklängen.

Davor trat die Gruppe Suma Covjek auf. Mit der treibenden Kraft der Balkan-Bläser auf der frankophon-maghrebinischen Chanson-Ebene gaben die neun Musiker heißen Sound für bestes Sommer-Feeling und zogen die Besucher damit in ihren Bann. Der Bandname Suma Covjek bedeutet im Kroatischen „Waldmensch“. Mehrsprachigkeit gehört zur Band, deren Mitglieder sich mehr oder weniger zufällig rund um Aarau im Schweizer Mittelland getroffen haben und die in einer Sprachvielfalt ihre Texte auf Serbisch, Bosnisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch und Französisch singen. Auch auf dem neuen Album „No Man‘s Land“ von 2018 ist der fette Klang der Balkan-Bläser vertreten. Durch Sänger Ivica Petruši, der mithalf, die Stücke zu Songs zu formen und Sänger Hafid Derbal und mit ihm französisch-arabische Einflüsse, entstand Musik, die den Funken überspringen lässt. Den Abend gestartet hatten die drei Küssaberger Freunde Felix Güthler, Beni Pfeifer und Simon Maier als das regionale Punk-Rock-Trio „Die Drukers“ mit ausschließlich deutschen Texten. Den Abschluss machte Otto Normal, bereits zum dritten Mal bei Forrest Funk dabei und immer noch hoch gelobt bei den zahlreichen Fans.

Mit auf dem Festivalgelände war der Verein „Viva con Agua de Sankt Pauli“ aus Freiburg, der sich für weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt.