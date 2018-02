Lauchringen Grünes Licht: Gemeinderat Lauchringen stimmt dem Bau eines neuen Regenüberlaufbecken zu

Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig Ingenieure (Dogern) stellt Planungen für den knapp eine Millionen-Euro-Bau beim Textilunternehmen Lauffenmühle im Gemeinderat. Nach Wunsch von Bürgermeister Thomas Schäuble soll noch in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Regenüberlaufbeckens begonnen werden.

Lauchringen (neu) Die Gemeinde Lauchringen schließt eine Lücke im Abwassersystem und lässt beim Textilunternehmen Lauffenmühle das vom Landratsamt schon lange geforderte Regenüberlaufbecken bauen. Kosten: Fast eine Millionen Euro. Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig Ingenieure (Dogern) legte dem Gemeinderat die Ergebnisse der aufwendigen Vorplanungen in der jüngsten Sitzung vor. Der Wunsch von Bürgermeister Thomas Schäuble: Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau, der sich über etwa neun Monate hinzieht, begonnen werden. Den Auftrag für die weiteren Planungen erhält das Dogerner Büro. Die Tragwerksplanung soll die Ingenieurgruppe Flösser (Bad Säckingen) übernehmen.

Das geplante Becken ist das letzte vor der Kläranlage des Abwasserverbands in Tiengen. Es soll ein Fassungsvermögen von 300 Kubikmeter haben. Das Einzugsgebiet umfasst eine Fläche von 13,4 Hektar. Mülhaupt wies auf das bestehende Problem hin: "Ein großes Rohr kommt an, ein kleines geht weg. Alles dazwischen wird in die Wutach abgeleitet." Mischwassermengen am Standort des geplanten Regenüberlaufbeckens aus den Haushalten, Gewerbebetrieben und der Industrie fließen aus dem Zuleitungssammler Hauptstraße/Gewerbestraße und aus dem Verbandssammler der Kläranlage Klettgau-West zusammen. Bei starkem Regen fließt viel Abwasser ab, das nicht vollständig in der Kläranlage in Tiengen behandelt werden könne. Bisher werden die Mischwassermengen ohne Regenwasserbehandlung über den Regenüberlauf direkt in die Wutach als Vorfluter entlastet. Das geplante Regenüberlaufbecken soll künftig einen Teil dieser Mischwasserabflüsse zwischenspeichern, dann gedrosselt an die Kläranlage weiterleiten. 106 Liter pro Sekunden werden zur Kläranlage abgeleitet. Sieben Liter fließen aus dem Lauchringer Sammler, 99 Liter aus dem Verbandssammler. Der Rat hatte über den Bau einer geschlossenen oder offenen Anlage zu entscheiden. Er folgte der Empfehlung des Fachbüros und entschied sich für eine Zwischenlösung. Das Hauptbecken soll geschlossen sein, andere Teile mit einem Gitterrost abgedeckt werden.