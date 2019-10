Lauchringen (sho) Der Herbstmarkt hat in Lauchringen schon eine lange Tradition und viele treue Besucher, die sich jedes Jahr auf die zahlreichen talentierten Kunsthandwerker und Hobbybastler freuen, die ihre handgemachten Schätze auf dem Markt anbieten. Mehr als 40 Stände in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz sind auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt beim Goldenen Herbst.

Im ersten Obergeschoß über dem FaZ entsteht derzeit die „Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen“. Elf Bewohner werden in der 550 Quadratmeter großen Wohnung nach der Eröffnung im Januar 2020 eine neue Heimat finden. Beim Tag der offenen Tür wird die bereits fertiggestellte Wohnung mit den eingerichteten Allgemeinräumen vorgestellt. „Die persönlichen Zimmer richtet jeder Bewohner nach seinem eigene Geschmack ein“, erklärt Ulla Hahn. Die Alltagsbegleitung der Wohngemeinschaft wird ebenfalls von den FaZ-Mitarbeiterinnen erbracht, während die Pflege der Bewohner der Sozialstation obliegt. „Selbstbestimmt in Gemeinschaft Wohnen und Leben ist das Ziel der ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Ein sehr interessantes, in unserem Landkreis vollkommen neues, Projekt“, verrät Ulla Hahn und ergänzt, „Das vom FaZ konzipierte Projekt sieht vor, dass auch in der Wohngemeinschaft Menschen verschiedener Altersgruppen miteinander leben, so passt es ganz hervorragend in das Mehrgenerationenquartier.“

Lauchringen – So bunt wie der Herbst präsentiert sich auch das Angebot am kommenden Sonntag beim goldenen Oktober in Lauchringen. Viele Geschäfte in der Unterlauchringer Einkaufsstraße, im Gewerbepark Ried, im Bereich der Bundesstraße und in Oberlauchringen öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten und freuen sich darauf die Neuheiten ihrer Branche vorzustellen.

In den überwiegend inhabergeführten Geschäften von Lauchringen genießen die Besucher kompetente und individuelle Beratung und können sich über vielfältige Angebote freuen.

Von den neuen Mode-Kollektionen über hochwertige Spielwaren und aktuelle Bücher bis hin zu attraktiven Goldenen Oktober-Schnäppchen gibt es in Lauchringen an diesem Nachmittag eine Menge zu erobern. Eigens für den goldenen Oktober bieten viele Geschäfte besondere Rabatte und Aktionen und wer ein glückliches Händchen hat, kann sich bei verschiedenen Gewinnspielen über attraktive Preise freuen. Die kleinen Besucher dürfen sich über die Kinder-Eisenbahn und das Karusell freuen, die in der Einkaufsstraße in Unterlauchringen fröhlich ihre Runden drehen. In den teilnehmenden Geschäften werden für die Kinder weitere Attraktionen, wie Kinderschminken, Hüpfburgen, Würstchenwerfen, grüne Zuckerwatte, Luftballons und verschiedene Überraschungen geboten. Der Goldene Oktober gehört seit rund 15 Jahren zu den immer wiederkehrenden Veranstaltungen, die der Handels- und Gewerbekreis jährlich veranstaltet: „Wir möchten die Besucher dazu einladen, unsere Mitgliedsbetriebe fernab vom Alltagsstress zu besuchen um festzustellen, was die Geschäftswelt von Lauchringen alles zu bieten hat“, erklärt Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Handels-und Gewerbekreis. Versüßt wird der verkaufsoffene Sonntag mit verschiedenen Aktionen und Rabatten, sowie dem großen Herbstmarkt in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz in Unterlauchringen.

Hauptstraße Unterlauchringen: Bäckerei Roters, Holzwurm Spieleladen, Metzgerei Wassmer, Duo Optik, St. Georgs Apotheke, Tui Reisecenter, Edeka Aktiv Markt Prem, Textilia Flügel, Bilhan Lebensmittel, Strittmatter Eisen- und Haushaltswaren, Blumenhaus Scholz-Tautz, Gasthaus Küssaburgblick, Eiscafe Pinocchio, Modehaus Banholzer, Trendhaus, Kessler Hören und Sehen, Elektro Kropf, Schuhhaus Mutter, Buchhandlung Schreiner, BistroCafé Dorn, Derr Spanndecken.

Die Firmen Steinmetzbetrieb Krügle¦&¦Höhl, Autohaus Tiefert, sowie Ass GesundSEINzentrum präsentieren ihre Angebote auf dem Herbstmarkt in Unterlauchringen.