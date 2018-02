vor 1 Stunde Michael Neubert Lauchringen Gemeinerat vergibt Aufträge für Arbeiten im Riedpark

Aufträge für insgesamt fast 1,3 Millionen Euro hat der Gemeinderat für die Arbeiten am Riedpark in Lauchringen vertgeben. Auch an der Gemeindehalle in Unterlauchirngen stehen umfangreiche Arbeiten an.