Lauchringen – Der Musikverein Oberlauchringen feiert mit seinen Gästen von Freitag,

31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, im idyllischen Parkwald beim Bahnhof in Oberlauchringen wieder sein dreitägiges Waldfest. Höhepunkt ist die 17. Auflage von Forrest Funk am Samstag mit in der Szene angesagten Bands – das Kultfestival am Hochrhein. Handwerkerversper ist am Freitag, der Familientag mit Unterhaltungsprogramm am Sonntag.

„Ein nettes, kleines Festival in einmaliger Waldatmosphäre sucht stürmische Bands zum Durchbrennen“, beschreibt der Veranstalter, „wir liefern die besten und treuesten Fans, die der Südwesten zu bieten hat.“ Die Liebhaber der Musik neigten zur Ekstase. Die erwünschte Nebenwirkung für die Bands hierbei sei eine unvergessliche Nacht in einmaliger Waldatmosphäre.

Den Organisatoren von Forrest Funk gelang erneut eine „kleine Festivalsensation“ für den Hochrhein. Die legendäre Punk-Rock-Band Itchy, ehemals Itchy Poopzkid, mit 15 Jahren Bandgeschichte und über 900 Shows in 20 Ländern wird vom Veranstalter als „Headliner“ angekündigt. „Die Band wird die Massen um den Verstand bringen.“

Itchy, die absolute Größe der deutschen Punk-Rock-Szene, betritt gegen 22.30 Uhr die Waldbühne. In der Bandbeschreibung steht: „Itchy hat nach anderthalb Dekaden nichts von ihrer Liveshow-Wucht verloren. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, mit dem absoluten Wissen um die eigenen Stärken sind sie facettenreicher und überzeugender denn je. Diese alten Hasen der Punk-Rock-Szene nicht zu erleben, ist eine Ohrfeige für jeden Konzertliebhaber.“

Den Anfang macht am Samstagabend um 19.30 Uhr das deutsche Punk-Rock-Trio aus der Gemeinde Küssaberg. Es verspricht mit ihrem Slogan „drei Freunde, ein Traum, ein Weg, ein Ziel“ eine authentische Liveshow. Ihre Einflüsse schöpfen die Musiker aus Rock- und Punk-Rock-Größen wie Die Toten Hosen, Broilers und Green Day.

Schlag auf Schlag geht es auf der Waldbühne weiter. Suma Covjek startet um 20.45 Uhr als zweite Band des Abends. Sie ist viel mehr als nur eine Balkanband. Das Repertoire reicht von melancholischen Balladen bis zu rhythmischem Pop-Rock, Bläsersolos und Rap.

Die zehnköpfige Band Suma Covjek aus der Schweiz singt auf Kroatisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Roma und Spanisch. „Die Sprachen fließen so harmonisch ineinander, dass man das Gefühl bekommt, alles zu verstehen“, sagt Heiko Probst, einer der Organisatoren von Forrest Funk. Den Abschluss, nach Itchy, krönt eine Band, die viele Forrest-Funk-Fans in guter Erinnerung haben: Otto Normal. Seit sieben Jahren ist die Band um Frontmann Pete Fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene. Sie zieht mit ihrem eigenen Stil, einer Synergie von Pop und Rap, jeden Zuschauer hypnotisch in den Bann.

Erfolgsgeschichte

Forrest Funk ist eine Erfolgsgeschichte, ein kleines Festival, das im südwestlichen Zipfel der Bundesrepublik in einmaliger Atmosphäre jährlich 2000 Zuschauer lockt. Alles begann 2003 mit Max Mutzke und seiner Band Project Five. Schon im ersten Jahren kamen 1200 Besucher. Mittlerweile hat sich Forrest Funk zu einem der größten Openair-Konzerte der Region gemausert.

Forrest Funk ist nicht alles, was der Musikverein zu bieten hat. Das Waldfest startet mit dem Handwerkervesper am Freitagabend, das musikalisch umrahmt wird von den Musikvereinen Gurtweil, Birndorf und Lottstetten. Der Familientag im Wald mit Unterhaltungsprogramm und Elebnisspielen für Kinder beginnt am Sonntag, 11 Uhr. Natürlich fehlt auch hier die Musik nicht. Der Musikverein Lausheim, die Chorgemeinschaft Oberlauchringen, der Musikverein Wiechs am Randen und die Trachtenkapelle Brenden gestalten das musikalische Programm.

Forrest Funk: Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, für Schüler und Studenten (mit Schüler- oder Studentenausweis) 13 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, für Schüler und Studenten 16 Euro. Vorverkauf im Internet oder bei Mitgliedern des Musikvereins Oberlauchringen.

Informationen und Vorkauf:

http://www.forrest-funk.de